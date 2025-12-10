Concejo Deliberante: Asumieron las nuevas autoridades y el petrequismo mantiene la presidencia

Este martes asumieron los concejales electos en los comicios que tuvieron lugar en el mes de septiembre último. Por Fuerza Patria se sumaron al Salón Rojo Fernando “Turi” Burgos, María Clara Bozzano (renovó su banca), Flavio Esteban Bojko y Laura Tejo. Por Somos Buenos Aires, Agustina De Miguel, Manuel Llovet (renunció y lo reemplazó Marlene de Carlo) y Agostina Larocca. Mientras que por La Libertad Avanza lo hicieron Diego Cristina, Rocío Cayzac y Leonel Alejandro Julia.

De esta manera, el oficialismo pierde la mayoría propia en el Concejo, aunque mantendrá la presidencia. Fuerza Patria amplió su representación y será la primera minoría, mientras que La Libertad Avanza tendrá 4 representantes.

Autoridades del HCD

El oficialismo se quedó con la presidencia del HCD y las comisiones de Legislación, Presupuesto y Obra Pública.

Fuerza Patria se queda con la Vicepresidencia 1a. del Concejo Deliberante y las comisiones Salud, Educación y Cultura, Turismo, Recreación y Deportes, Familia, Niñez y Adolescencia,

Y LLA con las comisiones de Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios, Defensa al Consumidor y Seguridad.

– Presidente del HCD: Agustina De Miguel.

– Vice 1: Clara Bozzano.

– Vice 2: Belén Veronelli.

– Secretarios: Gastón Rionda y Subsecretario Fernanda Gauna.

Comisiones

1- Legislación: Javier Prandi.

2- Presupuesto: Marcelo Balestrasse.

3- Obras Públicas: Blas Carafiello.

4- Salud, Acción Social y Medio Ambiente: Flavio Bojko.

5- Educación y Cultura: Francina Sierra.

6- Turismo, Recreación y Deportes: Martín Palma.

7- Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios: Rocío Cayzac.

8- Defensa al Consumidor: Diego Cristina.

9- Seguridad: Leonel Juliá.

10- Familia, Niñez y Adolescencia: Laura Tejo.