Arata juró como Senadora Provincial: “mi vocación es mejorar la calidad de vida de las familias juninenses”

La dirigente Valeria Arata asumió hoy formalmente como Senadora de la Provincia de Buenos Aires durante la ceremonia de jura realizada en la Legislatura bonaerense.

Tras el acto, Arata destacó el compromiso que implica este nuevo rol y expresó: “Asumo esta responsabilidad con la convicción de que la política debe servir para mejorar la calidad de vida de las familias. Voy a trabajar para que los juninenses, y todas las familias bonaerenses, tengan más oportunidades, más seguridad y más desarrollo.”

La legisladora señaló que orientará su agenda a la defensa de derechos, la producción, la educación, la salud y el acompañamiento a quienes atraviesan mayores dificultades: “Cada proyecto que impulse partirá de las necesidades reales de la gente. Ese es el eje que guiará todo mi trabajo legislativo.”

Arata agradeció especialmente a Sergio Massa por su apoyo: “Quiero agradecerle a Sergio Massa por la confianza y el acompañamiento permanente. Su respaldo es fundamental para seguir construyendo una Provincia más justa y con más futuro.”

Por último, subrayó la importancia del trabajo articulado con los distintos actores del territorio: “Desde el Senado seré una voz activa para que Junín y la región reciban las respuestas que se merecen. El camino es con diálogo, acuerdos y presencia.”

Con la jura realizada, Arata inicia su labor legislativa en la Cámara Alta bonaerense, donde impulsará iniciativas orientadas al desarrollo y bienestar de las familias de la provincia.