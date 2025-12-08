Petrecca: "Voy a seguir trabajando por Junín y respaldo a Juan Fiorini y su gran equipo"

Como ya es tradicional, este domingo 7 se llevó a cabo el encendido del árbol de navidad en la intersección de Avenida San Martín y Rivadavia con el acompañamiento de muchos vecinos. El evento contó con la participación de la banda municipal Juan P. Oviedo y Los Gringos. Además, el armado del arbolito contó con la participación en su armado de alumnos de las escuelas técnicas 1 y 2.

Antes del encendido, Pablo Petrecca, intendente de la ciudad, envió un mensaje a la comunidad. "Estas fechas siempre nos invitan a reflexionar, a que podamos hacer autoevaluaciones, repasar lo logrado y aquello que quedó pendiente. Es importante siempre reconocer a nuestros afectos, la familia, los amigos, los que están, cerca o lejos o aquellos que se han ido pero siguen en nuestros corazones", comenzó.

Petrecca manifestó que "la Navidad representa la esperanza de que aquello que está por venir sea lo mejor. La navidad es unión, que no significa pensar todos iguales, significa estar juntos, consensos, diálogo, construir objetivos comunes y Junín, es el objetivo común de todos nosotros por el que hemos trabajado en estos últimos 10 años. También es paz la navidad, la que se construye con pequeños gestos, con una sonrisa, una aprobación y con palabras, por eso, todos podemos ser pacificadores".

El intendente también expresó que "la navidad significa prosperidad, que va más allá de lo económico, ser próspero es también ser feliz, es aprovechar las oportunidades, por eso deseo que todos los juninenses podamos aprovechar las oportunidades que se nos presentan a diario, sólo hay que animarse". Por último, el Jefe Comunal indicó que "la navidad es amor, es la fuerza que nos inspira y nos da fuerzas. Navidad es nacimiento, el nacimiento de Jesús, que representa todo esto".

Para finalizar, Pablo Petrecca aprovechó la oportunidad "para agradecerles a todos los vecinos , gracias de corazón porque han sido 10 años maravillosos, donde tuve la oportunidad de conducir los destinos de este maravilloso Partido que es Junín y eso fue gracias a todos los vecinos que siempre nos acompañaron y me han honrado con el enorme privilegio de ser un servidor público".

"En estos 10 años hemos pasado miles de situaciones, de felicidad y otras más complejas, pero acá estamos, todos juntos, disfrutando el crecimiento y desarrollo de Junin, nuestra casa. Voy a seguir trabajando por Junín y respaldo a Juan Fiorini y su gran equipo. Por eso, hoy, encendamos todos juntos el árbol de navidad de nuestra hermosa casa", concluyó.