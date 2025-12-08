Maia Lieva es al presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria

Desde el peronismo local se dieron a conocer los distintos cargos internos dentro del Concejo Deliberante que ocuparán los representantes del sector.

“Ante versiones que han circulado recientemente, el Bloque Fuerza Patria aclara a la comunidad que las decisiones internas de nuestra bancada fueron adoptadas con anterioridad y con el acuerdo de todos sus integrantes”, señalaron en un comunicado emitido desde el espacio.

En ese sentido, se hizo saber que se resolvió por consenso que presidirá el bloque la concejala Maia Leiva, lugar que deja vacante Pablo Petraglia tras concluir su mandato; mientras que la Vicepresidencia primera del H.C.D, en virtud de su trayectoria, estará a cargo de la concejala Clara Bozzano. “Este consenso se da en consonancia con el trabajo colectivo, la responsabilidad institucional y la voluntad de unidad de nuestro espacio”, se anunció.

Asimismo, se informó que la concejala Francina Sierra presidirá la Comisión de Cultura y Educación; el concejal Flavio Bojko estará a cargo de la Comisión Salud, Acción Social y Medio Ambiente; el concejal Martín Palma fue designado como presidente en la Comisión de Turismo, Deporte y Recreación; y la concejala Laura Tejo será presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Género y Familia.