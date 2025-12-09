Petrecca asumió como presidente del bloque PRO en el Senado: Ya se le fueron dos legisladores

A tan sólo un día de asumir como presidente del bloque PRO en el enado provincial, el bloque amarillo quedó reducido de siete a cinco miembros, luego de confirmarse el alejamiento de dos de sus integrantes.

Se trata de Marcelo “Chuby” Leguizamón y María Emilia Subiza, quienes ya comunicaron su intención de conformar bancada propia.

De esta manera, el PRO quedará con cinco miembros: además de Petrecca estarán el marplatense Guillermo Montenegro (sería vicepresidente de la Cámara); Alex Campbell; Jorge Schiavone y, hasta ahora, Rico Zini.