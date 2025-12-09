El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria. A partir de esta decisión, la alícuota para la soja baja de 26% a 24%, para los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, para trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, para maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

Según Caputo, esta baja de impuestos forma parte de la prioridad del Gobierno de eliminar las retenciones en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan. El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la competitividad de la agroindustria y reforzar el rol del campo como motor de la economía argentina, responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

El Ministro destacó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”. Además, subrayó que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”. Caputo precisó que el proceso depende de las condiciones de la economía: “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

El anuncio oficial especificó los nuevos niveles de retenciones: “A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera: Soja: de 26% a 24%, Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%, Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%, Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%, Girasol: de 5,5% a 4,5%”. El Ministro detalló cada caso en el mensaje publicado este lunes y enfatizó que el cambio es de carácter permanente.