Dos personas con pedido de captura fueron aprehendidas en Junín

El Destacamento Policial de Seguridad Vial Junín, bajo la supervisión de los subcomisarios Diego Fernández y Héctor René Sánchez, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín, desplegó durante los últimos días operativos preventivos sobre la Ruta Provincial N° 65 y Ruta Nacional 7.

Las acciones tuvieron como objetivo reforzar la seguridad en los accesos a la ciudad y garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito y prevención de ilícitos.

Durante los controles, se logró la aprehensión de dos personas sobre quienes pesaban pedidos de captura activos por los delitos de Robo a solicitud del juzgado de garantías de Quilmes y a los cuales se les secuestró marihuana para consumo personal, mientras que el restante correspondió al Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Moreno.

En paralelo, los operativos permitieron labrar varias actas por Infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes, con la incautación de sustancias compatibles con marihuana.

Asimismo, se llevaron a cabo controles vehiculares cumplimentando actas de infracción de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la ley provincial de tránsito 13927, entre las cuales se destacaron las numerosas actas por ausencia de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y circulación de tráilers y carros de arrastre sin homologación correspondiente. También se realizaron operativos conjuntos con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), detectando infracciones por remitos mal confeccionados.

Como parte de las acciones preventivas, se desplegaron controles especiales durante el evento “Actitud & Rock & Bike”, realizado en la Laguna de Gómez de nuestra localidad, asegurando el normal desarrollo de la actividad y la seguridad de los participantes, sin registrarse incidentes de relevancia.

Desde el Destacamento de Seguridad Vial Junín se recuerda a la población la importancia de utilizar luces bajas de manera permanente y del cinturón de seguridad por todos los ocupantes del vehículo, medidas fundamentales para la prevención de accidentes y la seguridad vial en general.