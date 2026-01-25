Fiorini se sumó a la inauguración de una lavandería

Se llevó a cabo la apertura del local “Punto Limpio”, lavandería oficial de Laverap con un acto del que participó el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, quien felicitó a Eli Elisei y Carlos Suárez por el esfuerzo, sacrificio e inversión realizada que genera más puestos de trabajo.

Durante el momento de la inauguración y al tomar la palabra frente a los presentes, Elisei destacó el acompañamiento y apoyo recibido por parte del Gobierno de Junín para llevar a cabo la habilitación correspondiente.

Por su parte, el intendente municipal Juan Fiorini manifestó que “es un placer para mí siempre poder participar de inauguraciones de comercios en Junín, en este caso por parte de una familia que ya viene trabajando en la ciudad con otro rubro y que decidieron arriesgar e invertir con este nuevo emprendimiento”.

“Como intendente me genera una gran alegría contar con tantos juninenses que deciden apostar e invertir en la ciudad, generar más puestos de trabajo de manera directa y de forma indirecta con proveedores y comercios que se benefician con este nuevo local”, expresó el jefe comunal y continuó: “Cada inauguración significa que Junín sigue creciendo y como Gobierno acompañamos a cada uno de los que deciden invertir y arriesgar”.