Argentinos le ganó 1 a 0 sobre la hora a Sarmiento en el cierre de la primera fecha del Torneo Apertura

El punto de partida del encuentro tuvo dos sistemas diferenciados: Argentinos con el 4-3-3 con los delanteros por dentro para lograr amplitud con los laterales y Sarmiento (4-4-2) con los dos atacantes cerrados y los medios externos intentando la profundidad.

En cuanto a las ideas de uno y otro, el Bicho apostó por la asociación desde Cortés y la constante movilidad de todo el equipo para intentar ser una opción, incluso si había que intercambiar posiciones. Sin embargo, la buena presión alta del Verde lo complicó al local en el inicio, aunque a la hora de jugar los lanzamientos para la dupla atacante no tuvieron respuesta positiva y a los 15 minutos una precisa combinación dejó a Lescano mano a mano pero Burrai adivinó la intención de picarla y se quedó con la pelota.

La idea de lanzar sacaba de la escena a los que podían lograr asociarse en el visitante y así la pelota era siempre del local que a los 25 volvió a llegar. Giaccone enganchó de derecha hacia el centro, sacó el tiro de zurda y allí surgió nuevamente Burrai para evitar el uno a cero.

El juego se emparejó en los últimos 20 y los juninenses contaron con algunas aproximaciones y cada vez que la pelota pasaba por Zabala o Rentería había cierta insinuación que no se terminaba de concretar. En ese contexto, Argentinos dispuso de otro remate de Giaccone bien controlado por el arquero.

Las continuas faltas de Cabrera en la primera parte le había significado la amonestación y para la segunda, Contrera lo reemplazó al tiempo que Salle se ubicó de lateral derecho.

No obstante, el trámite fue parecido al del primero y antes de los cinco Porcel esperó el desdoble de Prieto, que dejó en el camino a Rentería, desbordó, envió el centro atrás y Molina remató al lado del palo.

Ese fue el inicio del mejor momento del elenco de Diez en el partido porque en los siguientes diez minutos, con la misma noción de utilizar los costados para desnivelar y centrar por bajo, estuvo a punto de marcar en tres oportunidades.

Sava tomó nota y mandó al campo a Villalba y Márquez pero en la siguiente jugada Insaurralde se fue expulsado y el Verde quedó 4-4-1, mientras el DT local cambió a un defensor (Prietto) por un delantero (Fernández) y el que casi convierte fue Lezcano, que enfrentó a Burrai, disparó cruzado pero la pelota dio en el palo. El mismo palo (izquierdo) que devolvió el siguiente bombazo de Porcel, luego del desvío de Burrai.

Sarmiento solo parecía esperar el final del encuentro y el Bicho no le daba tregua. A los 31 fue Kida el que probó desde afuera del área y allí estuvo otra vez el arqueo para sacar lo que era el uno a cero.

En esa abrumadora superioridad se iba el partido cuando Delgado ejecutó un tiro de esquina que se metía, olímpico, Cortés sacó con las manos, la pelota dio en el palo y salió.

Burrai, que había evitado el uno a cero en incontables oportunidades no pudo con la última porque el mérito fue todo de Lozano, que envió un centro perfecto, y de Molina, que cabeceó con una precisión inmejorable para poner la pelota junto al palo opuesto desde donde había venido el pase.

Para el cierre quedó un tiro de Villalba, que rebotó en un rival y terminó controlando Cortés.

Síntesis:

Argentinos Juniors 1: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina y Lautaro Giaccone. DT: Nicolás Diez.

Amonestados: 27’ Ramírez. 39’ Álvarez. 99′ Molina.

Cambios: 64’ Leandro Fernández por Giaccone. 73’ Ryoga Kida por Oroz. 84’ Facundo Jaimikoski por Álvarez.

Goles: 97′ Molina.

Sarmiento 0: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; John Rentería, Manuel García, Cristian Zabala, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Amonestados: 22’ Insaurralde. 33’ Cabrera. 52′ Rentería. 62’ Márquez. 93′ Villalba.

Expulsados: 58’ Insaurralde.

Cambios: 45’ Julián Contrera por Cabrera. 56’ Brandon Márquez y Carlos Villalba por Marabel y Rentería. 74’ Gastón Arturia por Zabala. 83’ Ulises Delgado por Churín.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.