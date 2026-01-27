Tras la alcoholemia positiva, el conductor de la Amarok que embistió a Bastián pidió otra pericia

La causa judicial por sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Luego de que se conocieran , la defensa de Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, pidió que se repita el análisis de alcoholemia y sugirió que pudo haber existido un error en el procedimiento.

El accidente tuvo consecuencias dramáticas. En el UTV viajaba , un nene de 8 años que resultó gravemente herido y que al día de hoy permanece internado en estado crítico. Tras el siniestro, , donde continuó con un tratamiento de extrema complejidad

La pericia y el planteo de la defensa

Este lunes se conocieron los resultados de la pericia toxicológico-química practicada a los tres conductores implicados en el choque. El estudio fue realizado en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, donde se analizaron muestras biológicas recolectadas tras el accidente.

Según la información difundida por el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, los análisis arrojaron resultado positivo en alcohol para dos de los tres conductores.

En el caso de Molinari, conductor de la Amarok, la alcoholemia habría dado 0,23 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, la conductora del UTV, Naomi Quiróz, amiga del padre de Bastián, habría registrado 0,41. El único que dio negativo fue el papá del nene.

Sin embargo, desde la defensa de Molinari cuestionaron de inmediato esos resultados. “La defensa del conductor de la Amarok afirma que no tomó alcohol y sugiere que pudo haber un error”, explicó Szeta en uno de sus posteos.

Según detalló el periodista, el abogado Sebastián Riglos sostuvo que no hubo una correcta preservación de los frascos que contenían la muestra de sangre y adelantó que pedirá un nuevo estudio.

“El abogado Sebastián Riglos sostiene que no hubo preservación de los frascos donde estaba la muestra de sangre. Pedirá otro estudio pues a Manuel Molinari la alcoholemia le dio 0.23”, precisó Szeta, citando el planteo de la defensa.

Un caso bajo la lupa judicial

La causa fue caratulada como lesiones culposas agravadas y continúa bajo investigación mientras se analizan los resultados periciales y los planteos de las partes. El pedido de la defensa de Molinari abrió ahora un nuevo frente, ya que la repetición del análisis podría demorar definiciones clave en el expediente.

En otro de sus posteos, Szeta resumió el estado de la pericia: “Alcoholemia positiva para la mujer que manejaba el UTV y para el conductor de la Amarok. La pericia arrojó 0.24 para Molinari y 0.41 en Quiróz. El único que dio negativo fue el papá de Bastián”.

La discusión sobre la validez de la muestra y la cadena de custodia se convirtió así en un punto central para la estrategia defensiva del conductor de la camioneta, mientras la Justicia evalúa los pasos a seguir.

La situación de Bastián

En paralelo al avance de la causa, la familia de Bastián continúa enfocada en la evolución del nene. Desde el entorno del niño siguen pidiendo cadenas de oraciones y acompañamiento en un momento de extrema angustia.

Según se informó, Bastián fue sometido el último sábado a su sexta cirugía desde que ocurrió el accidente. De acuerdo al parte médico oficial, la intervención resultó exitosa, aunque su estado general siguió siendo delicado. El nene permanece internado en terapia intensiva, con monitoreo permanente, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.

