Rutas trágicas: Un fallecido y dos juninenses heridos tras un choque en Ruta 65

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 25 de enero sobre la Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre Urdampilleta y Pirovano, y dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo al reporte ingresado al Sistema Emergente del Partido de Bolívar, el siniestro fue alertado alrededor de las 01:45 horas. La víctima fatal sería oriunda de la ciudad de Daireaux.

Según publica el portal informativo enbocadetodoshd, el impacto involucró a una camioneta Volkswagen Amarok, dominio AF 901 PU, en la que se desplazaban dos personas: Analía Verónica Oliva, de 58 años, quien conducía el rodado, y Hernán Horacio Tiberti, de 62, ambos con domicilio en la ciudad de Junín.

En tanto, en un automóvil Ford Focus, dominio JDR 410, circulaba Diego Ezequiel Hofsetz, de 36 años, quien quedó atrapado en el interior del vehículo tras la colisión y tendría domicilio en la ciudad de Daireaux.

Al arribar al lugar el Servicio de Urgencias del Hospital Rodolfo Pirovano, a cargo del doctor Francisco Giacussa, se constató que el conductor del vehículo menor ya se encontraba sin signos vitales.

Respecto a los ocupantes de la camioneta, se dispuso el traslado de la conductora al Hospital Capredoni de Bolívar para una mejor evaluación médica, mientras que el acompañante presentaba golpes y excoriaciones que, en principio, no revestían riesgo de vida.

El punto exacto del accidente fue establecido en la curva del paraje El Palau, en inmediaciones de la bajada al camino Transener, a la altura del kilómetro 324, sector utilizado por los vecinos de Henderson para conectar con la Ruta 65.

En el lugar trabajó personal de la Policía Departamental, perteneciente al Destacamento de Pirovano, junto a los servicios de emergencias médicas de ambas localidades, Bomberos Voluntarios de Pirovano y Urdampilleta.

También se hicieron presentes efectivos de la Oficina Pericial de Policía Científica de Bolívar y la doctora Hernández, en representación de la UDIFD Nº 15 de la ciudad de Bolívar.

Finalizadas las tareas periciales, se procedió a la remoción de los vehículos siniestrados y a la posterior liberación del tránsito. Durante varias horas de la madrugada, la circulación fue desviada por caminos alternativos para permitir el desplazamiento de quienes debían transitar por la zona.

