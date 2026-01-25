Con un cabezazo agónico a los 97 minutos, Argentinos le ganó a Sarmiento por 1 a 0

Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín en el Estadio Diego Armando Maradona por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Tomás Molina fue el autor del gol a los 51 minutos del segundo tiempo.

La primera jugada de peligro real fue para el local. Lautaro Giaccone probó de larga distancia con su zurda, pero el arquero de Sarmiento, Javier Burrai, se arrojó y envió la pelota al tiro de esquina con un manotazo salvador.

Pese a que los 45 minutos iniciales mostraron buena dinámica y predisposición de ambos equipos para dominar el juego, las imprecisiones en los últimos metros reinaron y atentaron contra las posibilidades claras de gol. Es por eso que se fueron al descanso con un 0-0 plasmado en el marcador.

Ya en el complemento, las malas noticias llegaron para Sarmiento: Juan Manuel Insaurralde fue expulsado. El Chaco había recibido la segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR solicitó la presencia de Andrés Gariano para cambiar la amonestación por una roja directa, ya que el defensor se despachó con una plancha sobre la cabeza de Diego Porcel. A efectos prácticos, el resultado fue el mismo: que la visita se quede con un hombre menos.

La superioridad numérica del Bicho se hizo sentir. Tanto Alan Lescano como Porcel estrellaron remates en el palo derecho del arco defendido por Burrai. Antes de la media hora, un hecho particular tuvo lugar: el japonés Ryoga Kida hizo su debut absoluto en el elenco de La Paternal.

En la última jugada del encuentro, Tomás Molina rompió el cero. El goleador conectó con su cabeza un centro desde la derecha y dejó sin opciones a Burrai, que fue testigo privilegiado del 1-0 de Argentinos.