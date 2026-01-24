Transporte Pepa suma una salida especial por Actitud Rock & Bike

Con motivo de la realización del evento Actitud Rock & Bike, que tendrá lugar este fin de semana en el Parque Natural Laguna de Gómez, Transporte Pepa incorporará una salida especial nocturna para facilitar el regreso de quienes asistan al festival.

Habitualmente, el servicio de Transporte Pepa conecta el Parque Natural con la ciudad de Junín todos los días, con su último horario de salida a las 22:00 horas.

En esta oportunidad, y de manera excepcional, se sumará una nueva salida aproximadamente a las 01:30 horas, una vez finalizado el evento.

La unidad estará ubicada en el predio de Actitud Rock & Bike, sobre el Camino de los Navegantes, permitiendo que el público pueda regresar de forma segura y organizada a la ciudad.

Esta iniciativa busca acompañar el desarrollo de eventos culturales y deportivos en el Parque Natural Laguna de Gómez, promoviendo el disfrute responsable y el acceso al transporte público para vecinos y visitantes.

El Municipio y la CEHG coordinan trabajos para una oferta gastronómica amplia, diversa e inclusiva

En el marco de los preparativos finales de cara a la nueva edición este festival este 24 y 25 en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG), la Dirección de Bromatología y la comisión de Food Trucks de la CEHG impulsaron una reunión de trabajo con todos los gastronómicos que formarán parte del evento, con el propósito de hacer una puesta en común con todos los requisitos que deberán cumplir para garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria de todos los asistentes.

Desde la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (CEGH) de Junín agradecieron al Municipio por el acompañamiento permanente y por la coordinación para la conformación de patio gastronómico del “Actitud Rock & Bike”, el cual contará con una opción de alimentos libres de gluten para fomentar la inclusión de personas celíacas y en cumplimiento con la ordenanza local “Junín libre de gluten”.

A propósito de la reunión que se realizó vía virtual, Constanza Rebichini, directora de Bromatología del Gobierno de Junín manifestó que “llevamos a cabo un encuentro de trabajo como lo hacemos siempre la semana previa a la realización de algún evento al aire libre, en la cual dejamos en claro todos los requisitos bromatológicos que deben cumplir quienes formen parte del patio gastronómico del ‘Actitud Rock & Bike’”, y agregó: “El objetivo de fondo es garantizar la seguridad alimentaria e inocuidad en los alimentos dentro de la oferta gastronómica que habrá en el evento”.

Seguidamente, Rebichini señaló que “van a participar carros gastronómicos provenientes de otros lugares además de los locales, de manera tal que tuvimos que reforzar un poco más todos los conceptos y requisitos que se deben cumplir el día del evento”. Al mismo tiempo, comentó que “los controles bromatológicos se van a realizar con mayor hincapié de manera previa, para que el día del evento sea mucho más ágil”.

“Aprovechamos la reunión para despejar todas las dudas que tenían quienes van a participar del evento, en especial los gastronómicos que van a venir de afuera”, afirmó la directora municipal y prosiguió: “Quiero agradecer a la CEHG por el permanente trabajo articulado que mantenemos y por el esfuerzo para conseguir un puesto exclusivo de alimentos libres de gluten, en cumplimiento con la ordenanza correspondiente”.

Por su parte, Cecilia Alfonso, de la subcomisión de Food Truck de la CEHG, declaró que “con motivo de la realización del ‘Actitud Rock & Bike’ este 24 y 25 de enero en el PNLG convocamos a carros gastronómicos de Junín y también de afuera que van a venir a participar, de manera tal de garantizar una oferta lo más diversa posible”, y agregó: “Van a estar presentes cervecerías de elaboración artesanal tanto locales como de otros lugares y estamos con muchas expectativas para que todo salga de la mejor manera”.

Además, Alfonso sostuvo que “agradecemos al Gobierno de Junín por el acompañamiento de siempre y en especial a la Dirección de Bromatología con la que coordinamos esta reunión de trabajo para dejar en claro todos los requisitos que se deberán cumplir el día del evento”.

Para finalizar, resaltó que “vamos a contar en esta nueva edición del ‘Actitud Rock & Bike’ con un carro de alimentos libre de gluten y sin TACC, con lo cual va a haber una oferta gastronómica amplia e inclusiva para que todos puedan disfrutar”.