Eficiencia energética: EDEN brinda recomendaciones para un uso responsable de la energía eléctrica

En el marco de la temporada de verano y ante el pronóstico de nuevas olas de calor, la Empresa Distribuidora de Energía EDEN sigue promoviendo hábitos de consumo responsables a través de consejos prácticos y efectivos para el hogar.

La iniciativa tiene lugar en el marco de la campaña “Activá tu Modo Eficiente”, que fomenta el aprendizaje y la concientización sobre el impacto que generan las pequeñas acciones cotidianas en el consumo de electricidad.

A través de sus canales de comunicación, EDEN recomienda adoptar los siguientes consejos:

● Priorizar el uso del ventilador: Es la opción más económica y saludable, con un impacto de consumo significativamente menor que otros sistemas de refrigeración.

● Climatización en 24 grados: Si utiliza aire acondicionado, se recomienda mantenerlo en esta temperatura. Cada grado por debajo de esa cifra incrementa el consumo de manera exponencial.

● Mantenimiento de equipos: Limpiar los filtros del aire acondicionado de forma regular permite que el equipo trabaje con menor esfuerzo, reduciendo hasta un 10% el consumo eléctrico.

● Gestión de la luz y ventilación natural: Aprovechar las horas más frescas (mañana temprano o noche) para ventilar la casa. Durante las horas de mayor radiación solar, se sugiere mantener cortinas y persianas cerradas para evitar que el calor ingrese al hogar.

● Uso eficiente de la cocina: Evitar el uso del horno y las hornallas en los momentos de mayor calor, ya que elevan la temperatura interna de la vivienda.

La adopción generalizada de estos hábitos contribuye a moderar la demanda de energía eléctrica durante períodos de altas temperaturas, especialmente durante olas de calor, favoreciendo la calidad y continuidad del servicio.

Desde la distribuidora agradecen la colaboración de la comunidad y destacan la importancia de un consumo responsable y racional en beneficio de todos. Para más información, se puede acceder al apartado sobre uso eficiente en el siguiente link del sitio web de EDEN: https://www.edensa.com.ar/recomendaciones-practicas/

Fuente: EDEN