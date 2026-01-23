Laguna de Gómez: El Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias pasó a Verde (Sin Riesgo)

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, informó que el nivel de alerta para la Laguna de Gómez había descendido del alerta Amarillo (Riesgo Bajo) emitido el pasado 13 de enero a Verde (Sin Riesgo)

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, continúa trabajando con los municipios que poseen cuerpos de agua para avanzar en la detección de posibles floraciones de cianobacterias y así mejorar la prevención hacia la comunidad.

El Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias mediante el CIANOSEMÁFORO cuenta con la participación de 50 municipios de los cuales hoy:

Pehuajó mantiene el alerta roja ( riesgo alto).

En tanto que Avellaneda, Gral. Madariaga, Lobos, Rivadavia y Trenque Lauquen poseen alerta naranja.

En ambos niveles aplica bandera sanitaria por cianobacterias que indica que en la playa/agua existe un riesgo potencial para la salud. Si está colocada no hay que bañarse y consultar al guardavidas o la autoridad del lugar.

Se destaca que hubo una disminución en los niveles de alerta de algunos cuerpos de agua.

Por su parte en el Río de La Plata algunos puntos de Berisso y Ensenada tienen alerta amarilla (riesgo bajo).

La importancia del monitoreo bimodal

Resulta de vital importancia que los municipios que integran el Programa Integral de Cianobacterias envíen sus reportes territoriales. Estos datos son entrecruzados con el monitoreo satelital desarrollado por profesionales de la Autoridad del Agua (ADA), lo que permite ajustar las alertas con mayor precisión y eficiencia para la comunidad.

En los casos en que no se registra el envío de información local, el Programa toma como referencia exclusiva los valores satelitales para la detección de posibles floraciones.

El objetivo central de mantener este mapa actualizado es garantizar que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.

El Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, se suma a la iniciativa global «Alerta Temprana para Todos» (EW4All) impulsada por Naciones Unidas y la OMM cumpliendo con los objetivos al ser el primer sistema de alerta temprana por cianobacterias provincial en el país.

Cabe recordar que como parte del mismo Programa se encuentra a disposición un nuevo material para alumnos del nivel primario “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”.

Se puede descargar el material y mantenerse actualizado sobre el estado de cianobacterias en gba.gob.ar/cianobacterias.