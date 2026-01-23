Once refuerzos y una gran ilusión

El domingo a las 21 horas Sarmiento comenzará a transitar el año de competencia luego de una corta pretemporada y un recambio que en el rodaje se verá de qué forma puede transformarse en virtuoso.

El Verde había terminado el 2025 con el objetivo cumplido de salvar la categoría y a un paso de la clasificación a octavos. Ese Norte (playoffs) parece ser el que se planteó todo el universo futbolístico del club y es una expresión que se encuentra en todos los rincones: dar un paso más para dejar de pensar continuamente en la tabla del descenso.

Para lograrlo, los dirigentes respetaron la conducción de Facundo Sava y comenzaron a diagramar el 2026, junto con las áreas encargadas de opinar en ese sentido, y como consecuencia hubo 13 salidas: Lucas Acosta, José Devecchi, Alex Vigo, Leandro Suhr, Elián Giménez, Franco Frías, Iván Morales Bravo, Facundo Roncaglia, Santiago Rodríguez, Lucas Pratto, Agustín Molina, Federico Paradela y Joaquín Ardaiz; mientras que Sergio Quiroga, Jeremías Vallejos y Tomás Guiacobini, quienes fueron presentados el domingo pasado, dejarían el club o se irían a préstamo. En tanto que llegaron (hasta ahora) once refuerzos: Javier Burrai, Santiago Salle, Lucas Suárez, Cristian Zabala, Diego Churín, Junior Marabel, Juan Manuel Cabrera, Gastón Arturia, Ulises Delgado, Alexis González y Thiago Santamaría. A ellos se suma Manuel Mónaco que retornó de un préstamo.

Así las cosas, y según lo que se puede leer de la pretemprorada, el Verde presentará como punto de partida el sistema táctico 4-4-2 con la ambición de ser protagonista a partir de un equipo que tendrá dos laterales que pueden pasar al ataque, dos medios de contención con tareas repartidas: uno posicional y otro suelto. Dos delanteros por dentro y dos medios por las bandas con vocación ofensiva pero que también tendrán la misión de esforzarse para recorrer el carril cuando la situación lo requiera.

