Juliá pide informes acerca de los mecanismos de control en la Casa de Abrigo

El concejal de Alianza La Libertad Avanza, Leo Juliá, presentó un pedido de informes para que se informe "con claridad el manejo, la conducción y los mecanismos de control de la Casa de Abrigo Francisco Legarra”.

La solicitud está dirigida tanto al Municipio de Junín como a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que durante el último año, el Instituto Legarra fue cerrado en medio de denuncias graves, falta de información oficial y un evidente vacío de comunicación entre la Provincia y el área de Niñez del Municipio.

“A pesar de que públicamente se habló de cuestiones edilicias, lo cierto es que nunca se brindaron explicaciones claras sobre el funcionamiento interno, el personal a cargo ni las responsabilidades de cada nivel del Estado”, planteó Juliá.

Y agregó: “Hoy, con el hogar nuevamente habilitado, creemos que no alcanza con anunciar una reapertura. Es indispensable saber quiénes están a cargo, cómo se controla el funcionamiento, con qué personal se trabaja y qué garantías existen para que situaciones del pasado no se repitan. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, el Estado no puede improvisar ni esconder información”.

Y subrayó: “Por eso, además del pedido de informes, solicitamos que los concejales de Junín podamos realizar una visita institucional al edificio, para conocer de primera mano las condiciones en las que funciona el dispositivo. Nuestro rol como Concejo Deliberante es ejercer control y garantizar transparencia. No se trata de buscar culpables, sino de asegurar que los derechos de los chicos estén realmente protegidos y que cada nivel del Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. La protección de la Niñez no admite relatos ni silencios. Admite hechos, controles y respuestas claras”.