Sierra: "Las políticas culturales del Gobernador Kicillof también sostienen y valoran el trabajo de los artistas"

"Este viernes más de 100 niños y niñas del Partido de Junin disfrutaron de la alegría y el arte a través del programa "Acompañar Cultura" de la Subsecretaría de Promoción Sociocultural de la Provincia de Buenos Aires" expresó

"El espectáculo circense estuvo a cargo de la compañía "La Ñata Roja", oriundos de la ciudad de Tandil, y de esta manera, vemos como las políticas culturales del Gobernador Kicillof no sólo promueven el acceso a los bienes culturales para todos los bonaerenses, sino también, sostienen y valoran el trabajo de los artistas" cerró

En el Complejo Santa Paula se dieron cita los niños de diversas sedes de Escuela de Verano, entre ellas, del CEC 801, Saforcada, Agustina y Tiburcio junto a profesores, guardavidas, auxiliares y coordinadores.

También estuvieron presentes Natalia Coronel, Directora de integración Socioeducativa del Instituto Cultural, Francina Sierra concejal de Fuerza Patria, las Inspectoras Jefe Distrital Paola Berro y Regional Florencia Ratto junto a Inspectores, y la Presidenta del Consejo Escolar Rosana Morando junto a consejeros.