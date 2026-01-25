"Todo muy lindo Fiorini, pero los barrios y calles rebalsan de basura"

El termómetro de la ciudad se mide en la calle, pero también en las redes sociales del intendente interino, Juan Fiorini, que busca aumentar su conocimiento de cara a su candidatura a intendente en 2027.

Es por eso que uno de los objetivos principales es el de promocionar y participar de cual evento se realice, principalmente en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Sin embargo, no todo es color de rosas para Fiorini. En sus redes personales, una vecina le reclamó por el estado de la ciudad y la falta de limpieza. "A usted lo único que le interesa es mostrar la laguna", se quejó.

"Todo muy lindo Sr FUORINI pero los barrios y calles rebalsan de basura- Hace quince días que están las bolsas con pasto, todo ordenado po los señores cuando se acuerdan de venir. Está todo podrido y te dejan la mitad tirada en la calle. Ya no tenemos veredas desde el cruce de Ada República por Libertad hasta la salida a la ruta 188. Puro yuyos, lauchas , ratones, para usted es mejor mostrar una fiesta pedorra y no ocuparse de los barrios. Lo mismo pasa en pleno centro después de las doce de la noche, no se puede estar sentado tomando un café por las motos en patota, mientras los zorro rompen las pelotas en la semana sacando motos algunos son trabajadores. Sl. menos dejen una oportunidad y que haga lo que le falta ahora sí en la próxima no lo hizo actúen parece que a usted lo único que le interesa es mostrar la laguna. El circuito y los barrios de los ricos, no le deja faltar nada, alumbrado, bien limpio , asfalto, etc, etc. Junín, no se compone de countries, alrededor vivimos mucha gente ocúpese de todo".