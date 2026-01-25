Otro fatal accidente en la Ruta que une Salto y Rojas: Un joven de 21años perdió la vida

Un joven de 21 años perdió la vida y otros cuatro amigos resultaron heridos en un accidente vial ocurrido este domingo por la mañana sobre la Ruta Provincial 31, en jurisdicción de la ciudad de Salto. El siniestro, ocurrido alrededor de las 6:30 horas en el kilómetro 130 de la traza, conmocionó a la comunidad local y volvió a encender la alerta sobre los riesgos de las rutas provinciales.



Según informó La Opinión Online, el vehículo implicado, un Volkswagen Vento GLI de color blanco, era conducido por Tobías Muñoz, acompañado por Máximo Gastón Anovile (24), Valentino Paolozzo Marveggio (21), Pedro Reneiro (20) y Juan Pedro Polidoro (21). Por razones que aún son materia de investigación, el automóvil despistó y volcó violentamente, saliéndose de la calzada.



Como consecuencia del impacto, Valentino Paolozzo Marveggio sufrió heridas gravísimas y falleció en el lugar. Los otros cuatro ocupantes fueron expulsados del vehículo y presentaron lesiones de diversa consideración, por lo que debieron ser atendidos por personal de emergencias médicas que acudió al lugar.

Tras el accidente se desplegó un amplio operativo de seguridad, con la intervención de efectivos policiales, servicios sanitarios y peritos de Policía Científica de Mercedes, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro.



La causa quedó bajo la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Juan Antonio Repetto, y fue caratulada como homicidio culposo. No se descarta que, con el avance de las pericias, se incorporen nuevos elementos a la investigación.



El hecho generó profunda consternación entre los vecinos de Salto y pone nuevamente en debate la peligrosidad de los siniestros viales en rutas provinciales, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando factores como la visibilidad reducida, la velocidad y la fatiga al volante aumentan los riesgos de accidentes graves.

