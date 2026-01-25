Estaba preso con cadena perpetua y estafaba desde la cárcel

En el marco de una investigación llevada adelante por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró desarticular una maniobra de defraudación informática que venía afectando a varios vecinos de la ciudad de Junín, poniendo nuevamente en evidencia la importancia estratégica de esta unidad especializada en la lucha contra el delito digital.

La causa se inició a raíz de la denuncia de la propietaria de un salón de fiestas de la ciudad, quien advirtió que personas desconocidas utilizaban sin autorización imágenes y datos de su comercio para ofrecer falsos servicios de alquiler de inflables, toro mecánico y juegos recreativos a través de un perfil apócrifo de Facebook. Con el avance de la investigación se pudo establecer que no se trataba de un único hecho, sino que existían múltiples víctimas en Junín que habían sido engañadas bajo la misma modalidad.

Mediante un trabajo técnico altamente especializado, que incluyó preservación de datos ante plataformas internacionales, análisis de registros telefónicos y geolocalización de conexiones, Cibercrimen Junín logró identificar el origen real de las maniobras delictivas.

Las pruebas recolectadas permitieron establecer que el autor operaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria N° 30 de General Alvear, tratándose de un interno de 34 años, oriundo de Lomas de Zamora, quien se encuentra cumpliendo una condena de prisión perpetua con vencimiento en el año 2064 por delitos de extrema gravedad.

Con orden del Juzgado de Garantías Nro 3 y la UFI 6 a cargo de la Dra. Fernanda Sanchez, personal de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín llevó adelante un procedimiento dentro del establecimiento penitenciario, donde se concretó el secuestro de dos teléfonos celulares que se encontraban en poder del detenido y que habrían sido utilizados para cometer las maniobras de defraudación informática.

El sujeto fue formalmente notificado de la formación de causa bajo la carátula de “Defraudación Informática”, quedando imputado por dicho delito.

Los dispositivos secuestrados fueron preservados bajo estricta cadena de custodia y serán sometidos a pericias informáticas forenses especializadas, con el objetivo de extraer y analizar evidencia digital, determinar el alcance total de las maniobras, identificar eventuales cómplices y establecer el recorrido del dinero obtenido mediante las estafas.

La causa continúa en plena etapa investigativa bajo la intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Junín, no descartándose nuevas imputaciones, más víctimas y futuras medidas judiciales.

Desde la Secretaria de Seguridad destacaron que: «este procedimiento refuerza el rolfundamental que cumple Cibercrimen Junín en la protección de los vecinos frente a las estafas digitales, una modalidad delictiva en permanente crecimiento que requiere investigación compleja, formación técnica y respuesta rápida.»

La prisión perpetua del detenido vence el 18 de abril de 2064 por ser autor de un robo calificado cometido mediante utilización de un arma de fuego en concurso real, con homicidio calificado por haberse cometido para consumar otro delito.