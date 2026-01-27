Nueva campaña de reciclado en el complejo "Beto Mesa"

Desde la Dirección de Ambiente del Gobierno de Junín invitan a todos los vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de esta iniciativa que se desarrolla todos los meses en el polideportivo “Beto Mesa”, ubicado en Primera Junta 670, en el horario de 9 a 12 horas.

El objetivo de la propuesta es continuar con la concientización sobre la importancia del cuidado ambiental y fomentar la práctica del reciclaje entre los juninenses.

Cabe destacar que la campaña integral incluye diferentes corrientes de residuos como papel, vidrio, metal, plástico, tapitas, residuos eléctricos y electrónicos, eco botellas, aceite vegetal usado, telas, trapos, etc.

Además, destacan el compromiso cada vez mayor por parte de los vecinos con cada edición de esta campaña, como también la importancia que tiene esta iniciativa para reducir el volumen de residuos que llegan al relleno sanitario y así estirar la vida útil de este espacio