Caso Bastián: los dos conductores involucrados en el accidente estaban alcoholizados

Las pericias toxicológicas realizadas a los conductores involucrados en el choque en los médanos de Pinamar que dejó gravemente herido a Bastián Jeréz confirmaron que ambos presentaban alcohol en sangre. En cambio, el estudio dio negativo para el padre del nene, quien también se encuentra imputado en la causa judicial.

La mujer que manejaba la UTV en la que viajaba el niño de 8 años tenía 0,41 gramos de alcohol en sangre y el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok circulaba con 0,25.

En cambio, los peritos no encontraron presencia de alcohol en la muestra correspondiente a Maximiliano Jeréz, padre de Bastian y tercer imputado en la causa. Asimismo, los estudios toxicológicos descartaron la existencia de estupefacientes en los tres conductores sometidos a análisis.

Los análisis se hicieron este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, con muestras de sangre recolectadas luego del siniestro y preservadas bajo una estricta cadena de custodia. El objetivo de la medida fue determinar si los imputados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto entre el UTV y la camioneta.

Asimismo, la investigación continúa con las pericias mecánicas sobre ambos vehículos involucrados, tanto el UTV como la camioneta Amarok, cuyos análisis técnicos comenzaron la semana pasada.

La salud de Bastian

El último parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud de la provincia indica que el sábado Bastian fue sometido a una sexta operación. La intervención estuvo vinculada a una fijación cervical y a la realización de una traqueotomía. Actualmente, el niño de 8 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva, con estado clínico estable y bajo seguimiento permanente del equipo médico

