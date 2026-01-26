El Municipio de Junín recibirá de la Provincia más de $4.100 millones del Fondo de Financiamiento Educativo

La senadora provincial Valeria Arata destacó el inicio de las transferencias del Fondo de Financiamiento Educativo 2026 para el municipio de Junín, en el marco de lo establecido por el artículo 40° de la Ley Provincial N° 15.557 de Presupuesto para el ejercicio 2026.

Según lo informado por la Dirección General de Cultura y Educación, las transferencias comenzaron el pasado 16 de enero y, a lo largo de 2026, Junín recibirá un monto total de $4.103.000.000, lo que representa un incremento nominal del 34,7% respecto al año 2025, por encima del índice de inflación interanual.

Estas transferencia que realiza el Gobierno de la Provincia al Municipio de Junín y que se efectivizan diariamente deberán ser destinados a gastos estrictamente vinculados a la función educativa, tanto en educación formal como no formal. Al tratarse de un municipio del interior bonaerense, la normativa establece que al menos el 40% de los fondos deberá destinarse a infraestructura escolar.

Al respecto, la senadora Arata señaló “que Junín cuente con más de 4.100 millones de pesos para educación durante este año demuestra una decisión política clara de la Provincia. Son recursos que permiten mejorar las escuelas, invertir en infraestructura y acompañar a las comunidades educativas con hechos concretos”.

Asimismo, Arata remarcó que la ley prioriza la utilización de los fondos en la habitabilidad de los establecimientos educativos, la ampliación de escuelas de niveles obligatorios y el equipamiento mobiliario y educativo, atendiendo las necesidades reales del sistema educativo local. “Aspiramos a que el Municipio los administre de manera transparente y que las prioridades de inversión sean consensuadas entre la comunidad educativa. Que los fondos no sean utilizados de manera electoral por parte del intendente de turno”.

Por su parte, la jefa distrital de Educación de Junín, Paola Berro, destacó la importancia de estos recursos para la planificación educativa del distrito y expresó: “Que la ciudad de Junín cuente con esta magnitud de recurso debería permitir trabajar con previsibilidad. Estos recursos son fundamentales para el mantenimiento, la mejora de la infraestructura escolar y el equipamiento, garantizando mejores condiciones para enseñar y aprender en Junín”.

Berro agregó que la articulación entre la Provincia, el municipio y la comunidad educativa “es clave para que cada peso invertido se traduzca en beneficios concretos para las escuelas del distrito. Por lo tanto, esperamos el llamado del Municipio para comenzar a articular y a definir las prioridades y urgencias del sistema educativo”.

Finalmente, Valeria Arata reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la educación pública: “La inversión educativa es una prioridad porque es la base del desarrollo y la igualdad de oportunidades. En Junín, estos recursos tienen que significar más obras, más equipamiento y mejores condiciones para estudiantes y docentes”.