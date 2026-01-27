Con una importante gestión municipal, construyen un imponente feedlot en General Pinto

Una inversión ganadera de gran escala está a punto de ponerse en marcha en un establecimiento cercano a Coronel Granada, donde se construye uno de los feedlot con mayor capacidad de encierro del país.

El emprendimiento es impulsado por la familia Dorronzoro, una empresa vinculada a la producción agrícola y ganadera fundada en Roberts, que logró expandirse y desembarcar en el distrito.

Su apuesta por General Pinto empezó hace menos de dos años, cuando la familia adquirió un campo de 330 hectáreas en la estación ferroviaria de Coronel Granada, sobre la Ruta 188. La inversión que tendrá a nivel local generará un gran impacto, con la creación de puestos de trabajo directo e indirecto y el movimiento que aportará a la economía local.

El acompañamiento del Municipio, a través del intendente Fernando Rodríguez, y del director de Producción Lautaro Bruno, quienes propiciaron la agilidad en los trámites y un esquema de costos más competitivo -como el valor de las guías de ganado-, fueron algunos de los factores que los empresarios ponderaron a la hora de radicar la inversión en General Pinto, por sobre otras opciones.

La obra se encuentra en su etapa final y comenzó a operar parcialmente en las últimas semanas. Una vez en pleno funcionamiento, se estima que del predio albergará a más de 100 mil cabezas de ganado por año, un imponente volumen que los convierte en uno de los establecimientos de engorde de corral más imponentes en la provincia de Buenos Aires y el más grande del país.

El establecimiento se levanta sobre un campo estratégicamente ubicado sobre la Ruta 188, lo que potencia su integración y su impacto dentro del corredor productivo que une varios distritos del noroeste bonaerense.

La firma Dorronzoro Hermanos adquirió el campo en Coronel Granada para hacer una inversión muy grande con la instalación de un feedlot. Desde ese momento, todo el equipo de nuestro Municipio, junto al delegado Valentín Marcolini, se puso a disposición de la empresa.

En términos laborales, el emprendimiento generará decenas de puestos de trabajo para vecinos de General Pinto. Se calcula que unas 50 personas estarán trabajando directamente dentro del predio, más el personal de traslados, más todo el trabajo indirecto.

Desde el área de Producción municipal indicaron: “Lo que más piden los empresarios es agilidad de trámites, el tema de red vial, de los caminos y tratamos de dar respuestas”.

Otro de los datos centrales fue la menor carga impositiva aplicada en el distrito, especialmente ante el menor valor de las guías de traslado.