Barigüí: Ante los reclamos, desde el municipio afirman que "todos los municipios tienes estos focos de cría"

La acumulación de abundante agua en lagunas y canales locales -y de la zona- favorece la proliferación del "barigüí", insecto que los juninenses están padeciendo con mucha intensidad este verano.

Desde los distintos barrios, en especial los que están cerca del salado, vienen reclamando al municipio medidas para combatir la mosquita . "Ya solicitamos muchas veces que el municipio tome medidas, antes se fumigaba pero ahora nunca pasan las máquinas por el barrio, se limitan al Parque Borchex o la Laguna de Gómez", señaló una vecina a este medio. "Nos sentimoa abandonados" agregó.

Ante el fuerte reclamo de los juninenses, desde Medio Ambiente del municipio, Cecila Laffaye, hizo referencia ante Grupo La Verdad a las acciones de control y monitoreo que se llevan adelante de manera permanente sobre un tramo del río Salado.

“Los canales que desembocan en el río se estuvieron fumigando, se hicieron aplicaciones. El problema de raíz se combate con aplicaciones que están establecidas. Toda la cuenca del Salado está con esta infestación, es un problema de plaga por lo que se ataca los cuerpos de agua”, expresó la funcionaria municipal.

“Todos los municipios tienes estos focos de cría, nosotros desde nuestro lugar tenemos un programa de control. Pero no todos lo hacen. En el río tenemos la mayor complicación, nosotros accedemos hasta donde podemos”, ahondó Laffaye.

“El punto más importante hoy es el río Salado, ese es lugar donde mayormente se concentra. La idea es mitigar el impacto de este insecto que está en Junín desde la década del 90. Las aplicaciones las hacemos donde está la mayor concentración, pero erradicar no se va a erradicar. Atacar la larva es clave, las aplicaciones se hacen en ese sentido. Y se deben repetir semanalmente en lugares estratégicos. Es un trabajo de campo, complejo y muy minucioso”, remarcó la especialista.

Fuente laverdad