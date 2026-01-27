Fiorini salió a recorrer los barrios: "Escuchamos y damos respuestas"

En medio de una ola de reclamos en sus redes personales por la falta de respuesta municipal ante distintos pedidos, ahora el intendente interino, Juan Fiorini, salió a recorrer los barrios.

En un posteo realizado en las redes sociales oficiales del municipio, se destacó que "estamos realizando tareas de alteo y aporte de tierra para mejorar la transitabilidad, el escurrimiento del agua y la calidad de vida de los vecinos de barrio Norte".

"Escuchamos y damos respuestas", se informó desde el municipio.