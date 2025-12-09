Llega la primera edición del Rural Bike “Desafío Laguna de Gómez”

Esta nueva propuesta organizada por Goryla Sports, y que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Junín, a través de la Dirección de Deportes, se desarrollará con un recorrido que tiene como llegada el Parque Natural Laguna de Gómez, y estará abierta tanto a deportistas experimentados como a quienes deseen iniciarse en el mundo del ciclismo competitivo. Esta primera edición de la competencia, se enmarca en las acciones que impulsan el deporte, el turismo y la vida saludable en nuestra ciudad, aquellos interesados en participar, pueden inscribirse a través de las redes sociales oficiales de la organización https://www.instagram.com/gorylasports/# .

La actividad reunirá categorías competitivas, promocionales y participativas, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, generar un espacio inclusivo y sumar una nueva fecha al calendario de eventos que fortalezcan el movimiento turístico de la ciudad. Desde la organización y el Municipio destacaron el trabajo articulado que permitió llegar a esta primera edición con un circuito seguro, asistencia sanitaria garantizada, logística integral y un fuerte acompañamiento institucional para que la propuesta pueda consolidarse como una referencia del verano deportivo en Junín.

Respecto de la actividad deportiva, Gonzalo Policrite, representante de Goryla Sports y organizador del evento, expresó su entusiasmo por concretar esta primera edición y subrayó: “La idea nació de la propia experiencia de competir en distintos puntos del país y observar el impacto positivo que el ciclismo genera en cada comunidad, en lo personal este recorrido me permitió visualizar el potencial que tiene Junín y, especialmente, la Laguna de Gómez como escenario natural para un evento de estas características, viajamos por todos lados mostrando a Junín y promocionando la carrera, y la verdad es que sentimos que este evento tenía que suceder acá”.

“Estamos muy agradecidos por el acompañamiento que estamos recibiendo por parte del Municipio para hacer posible una propuesta más grande, cuidada y con las propias aptitudes de las grandes competencias”, afirmó.

Al mismo tiempo, Policrite destacó además el trabajo conjunto sostenido desde inicio de año y la ayuda brindada por el Gobierno de Junín en materia de publicidad, logística, ambulancia, escenario y asesoramiento técnico, afirmando que “el rol de la Dirección de Deportes y de referentes municipales que acompañaron cada paso de la organización, aportando claridad, consejos y coordinación operativa es para destacar, nos está yendo muy bien con la convocatoria, aún hay tiempo de anotarse, las inscripciones se realizan a través de redes sociales, donde se encuentra disponible el flyer oficial con los datos de contacto, invitamos a toda la comunidad a sumarse a una jornada pensada para todas las edades”.

Seguidamente, haciendo hincapié en la competencia, el organizador detalló: “La actividad contará con una categoría competitiva de 65 km, destinada a ciclistas que buscan exigencia y rendimiento, y con categorías promocionales para quienes comienzan a incursionar en el ámbito competitivo, además, se incorporó una modalidad participativa, sin límite de edad, pensada para mayores y jóvenes desde los 15 años que darán una vuelta al circuito como primera experiencia dentro del ambiente del ciclismo deportivo”.

“Como novedad, celebramos la incorporación de la Asociación de Bicicletas Tándem para personas no videntes, lo que permitirá ampliar la inclusión dentro del evento y ofrecer un espacio seguro y respetuoso para que puedan vivir la experiencia de la competencia”, señaló y festejó este logro que hace inclusiva a la propuesta.

Por su parte, David Forconi, desde la Dirección de Deportes del Municipio, valoró la iniciativa como una propuesta que combina deporte, turismo e inclusión, tres ejes fundamentales del desarrollo local , y señaló: “Este tipo de eventos reflejan el compromiso de los organizadores y la importancia de que surjan nuevas alternativas deportivas generadas desde la comunidad, nuestro objetivo es acompañar y ayudar a que todas estas actividades se puedan concretar, felicitamos al equipo de Goryla Sports por el trabajo realizado y por ofrecer una propuesta abierta a todo público”.

“Junín continuará consolidándose como un punto de referencia deportiva durante el verano, con múltiples fechas ya previstas para la Laguna de Gómez, hay un gran trabajo realizado por parte de la Subsecretaría de Turismo para mantener el predio en óptimas condiciones y el entusiasmo de todas las áreas municipales por seguir impulsando eventos que promuevan la actividad física, el disfrute al aire libre y el crecimiento del movimiento turístico local”, concluyó Forconi poniendo en valor el espacio e invitando a todos a formar parte de la jornada.