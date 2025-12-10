Fiorini asumió como intendente y bajó línea optimista: "Lo que se viene es grande y lo vamos a hacer juntos”

En una ceremonia realizada en el Palacio Municipal, Juan Fiorini juró como el nuevo Jefe Comunal de Junín, sucediendo a su cuñado, Pablo Petrecca quien concluyó un ciclo de diez años en la gestión. El acto contó con la presencia de diversas autoridades, instituciones y vecinos que acompañaron el recambio administrativo.

Fiorini expresó su profundo honor al asumir el desafío y destacó la necesidad de "construir sobre lo ya construido", reconociendo la labor de su predecesor. "Empieza una nueva etapa para Junín", señaló.

Valores y Transparencia en la Nueva Gestión

El flamante intendente delineó los pilares de su mandato, haciendo hincapié en valores como el respeto, la responsabilidad, la transparencia, el equilibrio fiscal, el mérito y la generación de oportunidades para todos los ciudadanos. Subrayó su compromiso con el diálogo constante con las instituciones y los barrios.

Obras y Proyección a Futuro

Fiorini convocó a la comunidad a sumarse a un "segundo tiempo" enfocado en la cosecha y el crecimiento. Entre las prioridades anunciadas se encuentra el mantenimiento del ritmo de las obras de infraestructura clave:

* Gas natural

* Asfalto e iluminación

* Bicisendas y el aeródromo

* Finalización del paso bajo nivel

Además, la nueva administración trabajará para profundizar la digitalización de trámites, el cuidado ambiental y fortalecer la articulación con los gobiernos provincial y nacional. El objetivo final es consolidar una ciudad "tranquila, ordenada, inclusiva y con mirada educativa".

Concluyendo su discurso, Fiorini afirmó: “Tenemos una base sólida y un equipo con mucho compromiso. Lo que se viene es grande y lo vamos a hacer juntos”.