Asumieron los nuevos consejeros escolares de Junín

En un acto desarrollado en el Salón de la Democracia de la UNNOBA, asumieron los nuevos miembros del Consejo Escolar de Junín electos. Cecilia Paolizzi, Lucio Monserrat y Yamila Navarro juraron como consejeros escolares por el bloque de Fuerza Patria.

Los nuevos integrantes se suman a quienes continúan en el cuerpo directivo de la entidad: Rosana Morando, quien fue elegida como la nueva presidenta en representación de Fuerza Patria, y Soledad Artime y Analía Gutiérrez por el oficialismo.

También se realizó un reconocimiento para quienes dejaron sus cargos: Marcelo Alsina (presidente saliente), Rosario Sosa y Karina Caviglia.





El Consejo Escolar quedó conformado de la siguiente manera:

-Presidenta: Rosana Morando (Fuerza Patria)

-Vicepresidenta: Cecilia Paolizzi (Fuerza Patria)

-Tesorera: Yamila Navarro (Fuerza Patria)

-Secretario: Lucio Monserrat (Fuerza Patria)

-Primera Vocal: Soledad Artime (oficialismo)

-Segunda Vocal: Analía Gutiérrez (oficialismo)

Todos los cargos fueron votados por unanimidad en la sesión llevada a cabo el 5 de diciembre.

La palabra de Rosana Morando

La nueva presidenta del Consejo Escolar dialogó con Grupo La Verdad luego de su designación como principal autoridad.

Acerca del proceso de votación, explicó que “ya antes de la sesión preparatoria, tanto desde la comunidad educativa como desde los sindicatos, se planteó mi nombre. En la sesión del 5 de diciembre, que se hace cada dos años en los 135 distritos del país en los recambios electorales, fue aceptada mi postulación a la presidencia, como así también la vicepresidencia. Se trabó un poco en los siguientes cargos (de los consejeros escolares), así que fuimos a un cuarto intermedio. Son tensiones naturales de la política, las mismas que en un cierre de lista y en cada lugar donde se eligen las autoridades. Estamos acostumbrados. Después todo se acomodó y todos los cargos fueron elegidos por unanimidad”.

“Ya estamos con un cuerpo armado y ahora hay que trabajar. Ser elegida por unanimidad de los votos significa que todos conocen mis convicciones, que siempre han sido mi brújula. Tiene que haber una mirada amplia y plural para construir en lo colectivo, porque son tiempos difíciles. Hay que trabajar para construir los consensos necesarios para brindarles respuestas a las casi 140 escuelas de los más de 90 edificios que tenemos en el distrito”, manifestó en comunicación con este medio.

Morando ya formaba parte de las autoridades del Consejo Escolar como la única exponente de Fuerza Patria. Ahora, con la asunción de los nuevos integrantes y el recambio de cargos, el bloque cuenta con más representación. Por el lado del oficialismo, quedaron las vocales.

Al respecto, indicó: “Me tocó ser oposición y fui una oposición fuerte y contundente, pero a la vez responsable. Me desempeñé en las comisiones que me tocaron, no en las que elegí. Recorrí todas las escuelas conversando con los docentes para conocer las necesidades de cada escuela. Nunca me alejé de ese camino. Hoy me toca otro rol, de conducir. El primer paso es trabajar, desde el día 11 de diciembre, en las demandas de las escuelas, que llegan entre 15 y 20 por día. Hay que brindar respuestas a lo urgente sin perder de vista lo importante”.

“Es un contexto socioeconómico difícil, donde la provincia no recibe la coparticipación de Nación. Pero nosotros no elegimos el contexto. Hay que trabajar para que las escuelas estén mejor. Soy una convencida de que cuando están en mejor estado y más dignas, nuestros alumnos aprenden mucho mejor. Estoy confiada porque es un gobierno provincial presente. Axel Kicillof siempre puso la mirada en la educación como herramienta para igualar la vida de nuestros niños y jóvenes”, dijo.

En cuanto al presupuesto para gestionar, expresó que “el Consejo Escolar recibe distintos fondos. Uno es el fondo compensador, que se recibe por goteo diariamente y de forma automática, que ha descendido por un nuevo acomodamiento en la recaudación. Con ese y otros fondos vamos a dar las respuestas. Después, obviamente gestionaremos más. Quedan algunas cuentas por pagar, propias del ejercicio. El envío de los fondos se dilató en el tiempo”.

Por último, se refirió a la situación del transporte para las escuelas: “Ya quedó cerrado. Para el año que viene se arregló una zona de difícil cobertura. Hasta abril, tenemos cubierta la parte de transporte. Luego, con los nuevos precios, que se manejan según el indicador de inflación, conversaremos. Hay una nueva directora de transporte, que tiene ganas de resolver. Hay que pensar en las gestiones necesarias”

