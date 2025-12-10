Crisis en la industria del calzado en Córdoba: fábricas paradas, despidos y suspensiones

La crisis económica generada por el gobierno libertario de Javier Milei golpea fuertemente en el sector productivo del país y un ejemplo de esto es el mal momento que vive la industria del calzado.

El presidente de la Cámara de Calzado de Córdoba, Jorge Chali, explicó la situación que atraviesa el sector y aseguró que se viven despidos de trabajadores, suspensiones y fábricas paradas.

"La verdad es que estamos en una situación muy compleja por la baja del consumo, por la entrada de las importaciones de manera irrestricta por el contrabando, que son importaciones ilegales que pagan incluso menos impuestos. Es un mix de asuntos que nos hacen un torniquete a nuestra industria", expresó en diálogo con el medio La Voz en Vivo.

En esa línea sostuvo que "las condiciones para importar son muy desparejas" así cómo también "las condiciones internas no solo con la productividad en las fábricas sino también con el esquema impositivo, la inflación, la falta de acceso al crédito, la falta de políticas industriales y la competencia contra Brasil y China".

"Es una situación compleja en una cadena de valor que no solamente afecta a nuestra industria propiamente dicha, sino también a los otros eslabones como las Pymes. Inclusive hoy también están afectados los eslabones comerciales como los locales porque se puede traer directamente zapatos terminados al consumidor final", sumó.

Despidos suspensiones y fábricas paralizadas

También confirmó que "hay despidos, suspensiones y fábricas que están paradas sin actividad, esperando alguna reactivación" y vaticinó que "si esto continúa así va a ser el año que viene va a ser aún más agudo". Asimismo, recalcó que "una vez que vas perdiendo la mano de obra de calidad es muy difícil recuperarla".

En cuanto a datos, señaló que en "Córdoba hay 150 fábricas de las cuales 90 por ciento son Pymes de 10 o 20 empleados" y que cada una tiene su realidad, depende el tipo de actividad. "Cuando se habla de proteccionismo se habla como si fuera una mala palabra y hay muchísimos ejemplos de países que han logrado el desarrollo con políticas e industrias de proteccionistas", recalcó Jorge Chali.

"Es muy difícil competir con esos elementos externos. Nosotros hacemos autocrítica, pero aunque trabajemos para ser mejores, más eficientes, más productivos, con eso solo no nos va a alcanzar. Necesitamos de los aspectos que no dependen de las empresas, sino que dependen de una política industrial, de una decisión de desarrollo que hoy no está", recalcó.