Aprehensiones en distintos operativos policiales

En el marco de las reuniones que se mantienen entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del gobierno local, se programaron una serie de dispositivos de seguridad preventivos en los distintos barrios de la ciudad para el fin de semana. Los mismos consisten en patrullajes preventivos y disuasivos, identificaciones de personas y rodados. En tal sentido, se registraron aprehensiones en los accesos a Junín.

Una de las aprehensiones se realizó en el barrio Gregorio González. Allí, efectivos del Comando de Patrullas, en calles Juez Pérez y Zapiola, procedieron a la identificación de un sujeto de 18 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo poseía pedido de captura activo por una causa caratulada Estafa (dos hechos), de fecha 10/07/2025, a requerimiento del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Junín. Fue trasladado a la Comisaría Primera y puesto a disposición del magistrado requirente.

Otra aprehensión se llevó a cabo en el módulo de control ubicado en avenida Alvear y Circunvalación. En dicho lugar, efectivos de UPPL procedieron a la aprehensión de un sujeto de 32 años de edad, quien tras discusión con su pareja, una mujer de 33 años, la agrediera provocándole lesiones. Asimismo, se estableció que el hombre aprehendido poseía dos pedidos de captura activos, uno de ellos en el marco de una causa caratulada como Atentado a la autoridad calificado, de fecha 29/10/2024, a requerimiento de Juzgado Correccional N°3 de Junín, mientras que el restante en el marco de causa caratulada Resistencia a la autoridad, de fecha 31/03/2022, a requerimiento de Juzgado Correccional N°3 Junín. El mismo fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia.

Una nueva aprehensión se registró en el barrio Los Almendros. Efectivos del Comando de Patrullas procedieron, en un domicilio de calle Mayor López al 1700 aproximadamente, a la aprehensión de un sujeto de 40 años de edad, quien con arma blanca amenazara de muerte a otro sujeto de 79 años. Se procedió al secuestro del arma utilizada en el hecho y se trasladó al aprehendido a sede de Comisaría Primera por el delito de Amenazas agravadas por el uso de arma y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otra aprehensión se llevó a cabo en el barrio La Celeste. Efectivos del Comando de Patrullas afectados a recorridas preventivas procedieron, en cercanía de Chile y Lugones donde se encuentra una obra en construcción, a la aprehensión de un sujeto de 34 años de edad, quien a bordo de una motocicleta llevaba consigo dos chapas de aproximadamente 6 metros de largo. Se secuestró el rodado y las chapas sustraídas de la obra mencionada, y se trasladó al aprehendido a sede de Comisaría Segunda, por el delito de Hurto en grado de tentativa y puesto a disposición de la Justicia.

Una nueva aprehensión se registró en el Barrio La Celeste. Efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la aprehensión de un sujeto de 52 años de edad, quien instantes antes ingresó al domicilio de su ex pareja, una mujer de 45 años, con quien posee medidas cautelares, agrediéndola físicamente y provocándoles lesiones. El mismo fue trasladado a sede policial por el delito de Desobediencia y fue puesto a disposición de la Justicia.

Además, se realizaron los operativos de control que se vienen llevando a cabo en los ingresos a la ciudad, tanto en horarios diurnos como nocturnos, con el fin de conseguir identificación de personas foráneas y de rodados. Tal es así que efectivos de UPPL afectados a uno de estos dispositivos, más precisamente en el módulo ubicado en Avenida Circunvalación y Ruta Nacional 7, procedieron a la interceptación de un vehículo con dos personas oriundas de la localidad Bragado, mayores de edad, a quienes les secuestraron en su poder un envoltorio de plástico con tres pastillas de éxtasis, otro envoltorio con sustancia polvorienta cristalina de color amarillo claro (MD-MA), otro envoltorio con 1/4 de pastilla de éxtasis y cuatro fragmentos pequeños con leyenda “Love”. Los mismos fueron trasladados a sede policial por infracción a la Ley 23.737 y puestos a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento fue llevado a cabo en Avenida Alvear y Circunvalación, donde efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda, en forma conjunta con efectivos de UPPL, procedieron a la identificación de un sujeto de 35 años de edad, oriundo de la localidad de Rojas, quien circulaba a bordo de un automóvil, a quien le secuestraron en su poder cinco cigarrillos armados caseros de marihuana. El mismo fue trasladado a sede policial por infracción a la Ley 23.737 y puesto a disposición de la Justicia.