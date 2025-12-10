Sarmiento en la Zona B

Este miercoles, en el Predio Lionel Andrés Messi, se llevó a cabo el sorteo de las zonas para el Torneo Apertura y Sarmiento volverá a estar en la Zona B, aunque cambiarán diez de los 14 rivales que compartirán el grupo.

El Verde, que fue emparejado con Unión de Santa Fe para el sorteo, tendrá nuevamente como oponentes a Gimnasia y Esgrima de La Plata, River Plate, Rosario Central y Atlético Tucumán; en tanto que se medirá también con Banfield, Argentinos, Aldosivi, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes (Río Cuarto), Independiente Rivadavia, Huracán, Racing y Tigre.

El certamen comenzará el fin de semana del 24 de enero y en las próximas horas se difundirá el fixture que tendrá 16 partidos para cada equipo (dos cruces) y clasificación a octavos.