“Renovar la banca es un motivo de orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad”, expresó Clara Bozzano 

La concejal de Junín por Fuerza Patria, Clara Bozzano, brindó declaraciones tras el acto de asunción celebrado el martes. “Renovar la banca es un motivo de orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad”, remarcó.

Bozzano es referente de la agrupación política “La Cámpora” y en las elecciones legislativas celebradas el domingo 7 de septiembre el voto democrático le permitió renovar su banca hasta 2029.

Es importante destacar que, en la sesión celebrada el martes 9 de diciembre, Bozzano fue designada como vicepresidenta primera del Honorable Concejo Deliberante.

En el marco de estos acontecimientos, expresó: “Mi pasión por la política y mi lealtad a la agrupación que pertenezco me dieron la posibilidad en 2021 de integrar una lista y de ser elegida. Cuatro años después, gracias a ese mismo amor por la militancia y por el trabajo, las vecinas y los vecinos de Junín me dieron la posibilidad de renovar la banca”.

Amplió: “Renovar nuestra banca es motivo de orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Está claro que para nosotros la ciudad y el distrito de Junín tienen falencias enormes”.

Completó: “La gestión del ahora ex intendente Petrecca se ha centralizado en aportar beneficios para los sectores más pudientes de la sociedad. Y eso ha generado una mayor desigualdad social”.

“En sus diez años como intendente, Petrecca no gobernó para la comunidad en su conjunto, siempre tuvo sus preferencias. Esto ya lo hemos dicho, pero obviamente que no estamos en el Concejo solo para criticar sino también para proponer”, subrayó.

“También quiero remarcar que como militante política voy a ratificar en las circunstancias que pueda el pedido de libertad de Cristina Fernández de Kirchner, porque considero esta detención un acto totalmente injusto, que solo busca disciplinar a un sector político que hoy se representa como oposición”, finalizó.