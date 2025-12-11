Comercio e Industria lanzó la campaña navideña “Adelantá tus compras” 2025

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), junto al Gobierno de Junín y el Sindicato de Empleados de Comercio de Junín (SEC), lanzaron la campaña navideña “Adelantá tus compras”.

El objetivo de la acción es promover las compras anticipadas y potenciar las ventas en nuestra ciudad. Además de reforzar el rol de Junín como centro comercial regional.

Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, explicó: “La campaña navideña 2025 contempla el sorteo de cuatro televisores de 42 pulgadas, cuatro bicicletas y 2 órdenes de compra por $250.000 cada una entre quienes realicen sus compras navideñas antes del 23 de diciembre en los comercios adheridos a la acción que están señalizados con una calco alusiva. De esta forma, evitamos el estrés de efectuar las compras a último momento e impulsamos las ventas en Junín. Es decir, beneficiamos tanto a los clientes, como a los comerciantes y a los empleados del sector”.

“El fin es disfrutar de una Navidad más tranquila, evitando las filas en los comercios los días previos e incluso el 24 de diciembre. Por eso, invitamos a la comunidad a sumarse a esta propuesta y a construir una festividad más solidaria”, continuó Mucciolo.

Y agregó: “Por otro lado, Papá Noel a su vez será protagonista de esta iniciativa, el 18 de diciembre, a las 18 horas, estará en la puerta de la sede de la Cámara (25 de Mayo 65), con una hermosa escenografía de fondo, para que los niños se acerquen y puedan sacarse fotos con él”, agregó la presidenta de la SCIJ.

Sin embargo, la novedad de este año de la campaña navideña “Adelantá tus compras” son dos capacitaciones presenciales y gratuitas para los socios.

La primera, denominada “Rentabilidad en acción: calculá tus costos”, es un taller práctico que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre, a las 19.30 horas, en la SCIJ, que dictarán: Germán Carrón, Martín Echave, Francina Marinello y Mariana Lacusso. Mientras la segunda, que abordará el tema “Redes sociales para vender mejor en las fiestas y en las vacaciones”, estará a cargo de la agencia Dobleá y se realizará el martes 16 de diciembre, a las 14 horas, también en la institución; y el cierre -en este caso- lo harán profesionales de Acerca, quienes hablarán de la importancia de contar con un conectividad de calidad para el manejo de las redes sociales en forma profesional. En ambos cursos, los cupos son limitados y requieren inscripción previa obligatoria a través de las redes de la Cámara.

Para conocer la lista de comercios adheridos a “Adelantá tus compras”, buscá la calco alusiva en sus vidrieras o mirá la lista en las redes de la SCIJ.

Acompañan: Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).