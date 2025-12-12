Nueva fecha para la llegada del Camión de Lácteos y Pastas a Junín

El Camión de Lácteos y Pastas llegará a Junín este sábado 13 de diciembre, desde las 10 horas, en la Unidad Básica de la agrupación política “La Cámpora”, ubicada en Rivadavia 1276.

La iniciativa que forma parte de la Red Precios Justos y que recorre la Provincia de Buenos Aires volverá a ofrecer promociones exclusivas y con productos de marcas reconocidas como La Serenísima, Gandara y La Suipachense, entre otras.

Este sábado, en Junín, estarán disponibles las siguientes promociones: el combo especial, con dos paquetes de tapas de empanadas, dos paquetes de tapa de pascualinas, un kilo de ravioles, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y un postrecito costará $11.000.

El listado de precios incluye: un litro de leche a $1300, un litro de yogur a $1600, cinco postrecitos a $2900, cinco yogures batidos a $2900 y seis yogures con cereales a $4800.

Los 400 gramos de manteca saldrán $4000, dos unidades de dulce de leche a $4200, queso crema por dos unidades a $4400, cremoso especial a $5900, queso Mar del Plata a $13000 el kilo y el Regianito a $13000.

Un paquete de torteletis se podrá adquirir a $1950, un paquete de fideos a $1750, un paquete de ñoquis a $1550 y un kilo de ravioles a $3100, un paquete de capelleti a $1950 y un paquete de sorrentinos a $1950.

Tres tapas de pascualina estará disponibles por $3800, un tubo rotisero $4800, cinco docenas de tapas de empanadas se podrán adquirir a $4200, tres paquetes de salchichas de seis unidades a $3000, diez prepizzas a $6500 y tres unidades de pan lactal chico saldrán $4500.

Por último, desde la organización recordaron que la atención al público, como siempre, se realizará por orden de llegada.