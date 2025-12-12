El rotary club junín sur reconoció a las «Jóvenes promesas» de las escuelas primarias

El auditorio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín volvió a ser escenario de una jornada cargada de emoción y orgullo comunitario. Allí, el Rotary Club Junín Sur celebró una nueva entrega de las distinciones Jóvenes Promesas, un reconocimiento anual que destaca el esfuerzo, la constancia y el compromiso escolar de estudiantes de 40 escuelas primarias del distrito, tanto estatales como privadas y de modalidad especial.

La ceremonia contó con la participación de las autoridades de la institución, encabezadas por Norma Librandi, presidenta, y Marcelo Amado, tesorero, quienes subrayaron la importancia de acompañar a los más jóvenes en su recorrido educativo. Este programa, que el Rotary impulsa desde hace años, busca poner en valor la dedicación académica y estimular el crecimiento personal de alumnos que se destacan por sus méritos.

El Rotary, organización de alcance internacional fundada en 1905 por Paul Harris, mantiene firme su misión de brindar servicio comunitario sin fines de lucro, promoviendo iniciativas que fortalezcan el desarrollo local. En ese marco, la distinción Jóvenes Promesas se consolidó como un clásico esperado por las familias y las instituciones educativas de la ciudad.

Durante la ceremonia, cada estudiante recibió una medalla que simboliza su esfuerzo a lo largo del ciclo escolar. A continuación, la nómina completa de los alumnos distinguidos este año

Estudiantes distinguidos – 6.º año

Modalidad Especial

EEE N° 501: BASILI, Valentino

EEE N° 502: BALDUVIÑO, Jonas

EEE N° 503: OSMAN, Mateo

Escuelas primarias

EP N°1: GARILIO, Luana

EP N°2: MENESCALDI, Emma

EP N°3: AVAMPINI, Salvador

EP N°4: DAVID, Francisco

EP N°7: OCHOA, Alberto

EP N°8: TITO, Lisandro

EP N°9: GANDULFO, Malena

EP N°10: CARRA, Martina Ailén

EP N°12: GUTIÉRREZ, Martina

EP N°15: BARONTINI, Eros

EP N°16: OYARZÁBAL, Alma

EP N°17: UBALTON, Benjamín

EP N°18: CALSADILLA SALAZAR, José Luis

EP N°19: GIROLA, Maite

EP N°20: GÓMEZ, Andy Samuel

EP N°21: SANTILLÁN, Franco

EP N°22: RUBILOTTI, Valentín

EP N°24: LARRAÑAGA, José

EP N°25: FERRUCCI, Alex

EP N°26: SERRUDO ACHU, Luz Lorena

EP N°27: GUTIÉRREZ, Estefanía

EP N°29: BORTEL, Emilia

EP N°30: RODRÍGUEZ, Josefina

EP N°31: MILLER, Brenda

EP N°32: ARCE, Fabiana

EP N°34: ALEMÁN PONCE, Iris

EP N°35: TRIVIÑO, Camila

EP N°40: COGGIOLO IAGO, Alberto

EP N°41: PISESALE, Nazareno

EP N°43: MARTÍNEZ, Tiziano

EP N°45: SOTTO, José Federico

EP N°47: LESCANO, Justina

EP N°48: COLOMBINI, Matías

EP N°49: SOSA, Valentín

Gestión privada

Padre Respuela: MIGNACCO, Zoe

San José: BOTTAZZI, Francisco

Santa Unión: SINGLA, Salvador

Hogar Belgrano: AGUILERA, Aylín

San Ignacio: CASTEULANE, Delfina

H. San Miguel: MORENO, Kenay

San Jorge: TEME, Inés

Ntra. Sra. de Luján: CAROZZA, Camila

Dailan School: MUÑOZ PAPPA, Alma

Pastor Bauman: FIORINI, Alina

La jornada cerró con aplausos, fotos y abrazos que reflejaron la importancia de reconocer el talento y la dedicación de quienes representan el futuro de la comunidad juninense.

Fuete junin24