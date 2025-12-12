El rotary club junín sur reconoció a las «Jóvenes promesas» de las escuelas primarias

El auditorio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín volvió a ser escenario de una jornada cargada de emoción y orgullo comunitario. Allí, el Rotary Club Junín Sur celebró una nueva entrega de las distinciones Jóvenes Promesas, un reconocimiento anual que destaca el esfuerzo, la constancia y el compromiso escolar de estudiantes de 40 escuelas primarias del distrito, tanto estatales como privadas y de modalidad especial.
La ceremonia contó con la participación de las autoridades de la institución, encabezadas por Norma Librandi, presidenta, y Marcelo Amado, tesorero, quienes subrayaron la importancia de acompañar a los más jóvenes en su recorrido educativo. Este programa, que el Rotary impulsa desde hace años, busca poner en valor la dedicación académica y estimular el crecimiento personal de alumnos que se destacan por sus méritos.
El Rotary, organización de alcance internacional fundada en 1905 por Paul Harris, mantiene firme su misión de brindar servicio comunitario sin fines de lucro, promoviendo iniciativas que fortalezcan el desarrollo local. En ese marco, la distinción Jóvenes Promesas se consolidó como un clásico esperado por las familias y las instituciones educativas de la ciudad.
Durante la ceremonia, cada estudiante recibió una medalla que simboliza su esfuerzo a lo largo del ciclo escolar. A continuación, la nómina completa de los alumnos distinguidos este año
Estudiantes distinguidos – 6.º año
Modalidad Especial
EEE N° 501: BASILI, Valentino
EEE N° 502: BALDUVIÑO, Jonas
EEE N° 503: OSMAN, Mateo
Escuelas primarias
EP N°1: GARILIO, Luana
EP N°2: MENESCALDI, Emma
EP N°3: AVAMPINI, Salvador
EP N°4: DAVID, Francisco
EP N°7: OCHOA, Alberto
EP N°8: TITO, Lisandro
EP N°9: GANDULFO, Malena
EP N°10: CARRA, Martina Ailén
EP N°12: GUTIÉRREZ, Martina
EP N°15: BARONTINI, Eros
EP N°16: OYARZÁBAL, Alma
EP N°17: UBALTON, Benjamín
EP N°18: CALSADILLA SALAZAR, José Luis
EP N°19: GIROLA, Maite
EP N°20: GÓMEZ, Andy Samuel
EP N°21: SANTILLÁN, Franco
EP N°22: RUBILOTTI, Valentín
EP N°24: LARRAÑAGA, José
EP N°25: FERRUCCI, Alex
EP N°26: SERRUDO ACHU, Luz Lorena
EP N°27: GUTIÉRREZ, Estefanía
EP N°29: BORTEL, Emilia
EP N°30: RODRÍGUEZ, Josefina
EP N°31: MILLER, Brenda
EP N°32: ARCE, Fabiana
EP N°34: ALEMÁN PONCE, Iris
EP N°35: TRIVIÑO, Camila
EP N°40: COGGIOLO IAGO, Alberto
EP N°41: PISESALE, Nazareno
EP N°43: MARTÍNEZ, Tiziano
EP N°45: SOTTO, José Federico
EP N°47: LESCANO, Justina
EP N°48: COLOMBINI, Matías
EP N°49: SOSA, Valentín
Gestión privada
Padre Respuela: MIGNACCO, Zoe
San José: BOTTAZZI, Francisco
Santa Unión: SINGLA, Salvador
Hogar Belgrano: AGUILERA, Aylín
San Ignacio: CASTEULANE, Delfina
H. San Miguel: MORENO, Kenay
San Jorge: TEME, Inés
Ntra. Sra. de Luján: CAROZZA, Camila
Dailan School: MUÑOZ PAPPA, Alma
Pastor Bauman: FIORINI, Alina
La jornada cerró con aplausos, fotos y abrazos que reflejaron la importancia de reconocer el talento y la dedicación de quienes representan el futuro de la comunidad juninense.
Fuete junin24