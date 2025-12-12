Kicillof recorrió los avances de las obras del plan hídrico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este viernes los avances de las obras de construcción del acueducto Planta Patagonia - Bosque Alto, que garantizará la efectiva distribución de agua potable en la región. Además, acompañado por el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el jefe de Gabinete y Gobierno municipal, Luis Calderaro; y el secretario general de la UOM, Abel Furlán, entregó viviendas para familias del distrito y firmó convenios para el desarrollo de infraestructura social en distintos barrios.

“Nunca en la historia de la ciudad de Bahía Blanca se había llevado adelante un plan de infraestructura tan importante como el que estamos realizando desde la provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof y agregó: “Lo hacemos aún en un contexto adverso, en el que el presidente Javier Milei habla de obra pública cero en todo el país. Estoy muy orgulloso porque demostramos con hechos que somos muy distintos: nunca les vamos a alquilar un puente como hace el Gobierno nacional, nosotros estamos para hacer las obras que las y los bahienses necesitan”.

La obra forma parte del Plan Hídrico Integral Bahía Blanca - Coronel Rosales y consiste en la construcción de un acueducto de ocho kilómetros de longitud que se conectará con Bosque Alto para asegurar la distribución de agua potable. Incluye la ejecución de dos nuevas cisternas con capacidad para almacenar 40 millones de litros de agua con sus respectivas estaciones de bombeo y contempla la implantación de otro acueducto en Bosque Alto, que se extenderá hasta el barrio Los Chañares.

El proyecto dará respuesta a una demanda histórica de la región, beneficiando a más de 300.000 habitantes, y representa una inversión de $19.228 millones financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Entrega de viviendas y firmas de convenios de infraestructura

Durante la jornada, Kicillof realizó la entrega de ocho viviendas que completan un complejo habitacional en el barrio UOM. Tras una inversión de $237 millones, estos inmuebles cuentan con dos dormitorios, cerco perimetral, y redes de electricidad, agua y gas.

En ese sentido, Kicillof resaltó que “estas casas son muy importantes porque son las que completan un proyecto que permitió otorgarles más de mil viviendas a las y los trabajadores de la UOM en Bahía Blanca”. “Muchas familias vivían situaciones difíciles producto de alquileres que eran imposibles de pagar desde que Milei desreguló el mercado: nuestro Gobierno cree en el derecho a la vivienda y trabaja para que nadie viva en condiciones de precariedad e incertidumbre”, explicó.

Por su parte, Calderaro remarcó: "Es una alegría y un orgullo contar con un Gobierno bonaerense que siempre acompaña a Bahía Blanca para que la ciudad crezca y los vecinos y vecinas tengan la vida que se merecen: hoy, junto a los trabajadores de la UOM, están consagrando el derecho de la casa propia”.

“Estas viviendas son una muestra de que, a pesar de la falta de sensibilidad del Gobierno nacional, en la Provincia los trabajadores y trabajadoras no tienen que perder la esperanza de vivir con dignidad y cumplir sus sueños”, sostuvo Furlán.

Asimismo, Kicillof señaló que “los trabajadores de la UOM no están exentos de la realidad de un país en el que se perdieron 250 mil puestos de empleo en los últimos dos años”. “Ahora nos hablan de modernizar las relaciones laborales, pero esconden allí el mismo plan de flexibilización que ya fracasó tantas veces: lo que buscan es trasladar todo el costo del ajuste a los que menos tienen”, concluyó.



Por último, la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios, firmó convenios con el municipio de Bahía Blanca para iniciar las obras de la red de agua potable en el barrio Tierras Argentinas, la instalación de alumbrado público y red de baja tensión en 82 manzanas y la limpieza de arroyos y microbasurales en distintos barrios del distrito. En tanto, se firmó un contrato con el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, para el recambio de la red cloacal y puesto en valor de la plaza en el barrio Gaudí, por una inversión de $503 millones.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; la senadora provincial Ayelén Durán y su par Marcelo Feliú; los intendentes de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Salliqueló, Ariel Succurro; el secretario general de la UOM de Bahía Blanca, Daniel Gómez; la dirigenta Marisol Merquel, funcionarios y funcionarias locales.