Fiorini intendente: Fuerte defensa de las tasas municipales para sostener el municipio

A un dia de asumir, el intendente interino Juan Fiorini realizó una fuerte defensa de las tasas municipales como instrumento para sostener el municipio. Así se dio a conocer en la primera gacetilla de prensa oficial.

Fiorini indicó que "desde hace tiempo el Gobierno de Junín implementa una gestión activa para el ahorro y optimización de los espacios disponibles, por medio de un manejo responsable y transparente de los recursos que surgen del pago de las tasas que realizan los vecinos, y que nos permite también mejorar la calidad en la prestación de los servicios".

Luego, afirmó que "esto forma parte de una fuerte impronta que inició en su momento el intendente Pablo Petrecca y que vamos a profundizar en esta nueva etapa".