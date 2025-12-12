Grave imputación a un policía juninense por disparos, amenazas y un intento de incendio

Un efectivo, juninense, de poco más de 35 años, protagonizó graves incidentes en inmediaciones del Barrio Nuestra Señora de la Merced que en el marco de una reyerta con otro individuo –que estaría identificado– terminó con una agresresión con un arma de fuego y hasta el intento de provocar el incendio de una casa a la que le habría arrojado previamente combustible.

Alertado el personal policial respecto de los incidentes, llegaron al lugar y el efectivo de seguridad terminó aprehendido.

Ya con injerencia de la fiscalía de turno cuya se tomaron las primeras medidas, entre ellas un allanamiento en el domicilio del uniformado donde fue incautada un arma de fuego.

Con el correr de las horas y a solicitud de la fiscalía, la aprehensión se convirtió en detención.

Por tratarse de un efectivo perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se dispuso su traslado a una dependencia en la que por lo general se encuentran detenidos funcionarios de seguridad en el marco de diferentes causas y que se encuentra ubicada en Berazategui.

Ahora la causa avanzaría bajo imputaciones por coacción agravada, abuso de arma, portación de arma de guerra y violación de domicilio, mientras la fiscalía reconstruye la dinámica completa del episodio