Alerta Meteorológico para el fin de semana en junín y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional a emitido un Alerta Meteorológico por fuertes tormentas para Junín y zonas aledañas.

El mal tiempo está pronosticado para la noche del sábado y la mañana del día domingo.

El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.