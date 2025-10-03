Detenidos por robo de motos, tenencia de armas de fuego y drogas

Se registraron varias aprehensiones en el marco de los dispositivos de seguridad preventivos que surgen de las reuniones de coordinación llevadas a cabo semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local. Los mismos son tendientes a realizar la presencia Policial en los barrios, previniendo y disuadiendo todo tipo de delitos y faltas en general.

En uno de los procedimientos realizados, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda en horas de la noche realizando tareas preventivas en Barrio Norte, procedieron en calles República y Entre Ríos a efectivizar la aprehensión de un sujeto de 18 años de edad el cual circulaba en una motocicleta Keller 110 cc la que sustrajera recientemente de calle Italia inmediaciones de su par de Jean Jaures Se procedió al secuestro de la misma y al traslado del delincuente a sede de Comisaría Segunda por el delito de HURTO AGRAVADO DE VEHICULO DEJADO EN VIA PUBLICA y puesto a disposición de la Justicia.

En el marco de un escruche ocurrido en una vivienda del Barrio Los Almendros, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera dispuestos en la investigación del mismo lograron establecer a través del análisis de cámaras de seguridad privadas y del centro de Monitoreo del Gobierno Local, tareas de campo y testimonios recogidos dar con la identidad del delincuente. Tras ello solicita a la Fiscalía interviniente orden de allanamiento para un domicilio de calle Francia al 1500 aproximadamente, la cual fue extendida por el Juzgado de Garantías en turno y diligenciada por los pesquistas en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU y del Destacamento Policial Laguna de Gómez. En el mismo se lograron importantes avances, secuestrándose prendas de vestir vinculadas al hecho y el morador de la vivienda, un sujeto de 40 años de edad fue trasladado a sede Policial a los efectos de ser notificado de la formación de la causa por el delito de ROBO

Otra de las aprehensiones se registró en Barrio Emilio Mitre, allí efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron en horas de la madrugada a un sujeto de 27 años de edad, el cual ingresar al patio delantero de una vivienda sin permiso alguno. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de VIOLACION DE DOMICILIO y fue puesto a disposición de la Justicia.

En horas de la madrugada, efectivos de UPPL realizando patrullajes preventivos en barrio Emilio Mitre procedieron en calles Arias y Av. La Plata a identificar a un ciudadano de 20 años de edad. a quien le secuestraron en su poder un envoltorio con marihuana. Se procedió a la aprehensión del mismo por INFRACCION LEY 23.737, se lo trasladó a sede Policial y fue puesto a disposición de la Justicia.

También en horas de la madrugada y con el valioso aporte de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local tras detectar a tres jóvenes corriendo llevando de tiro una motocicleta en inmediaciones de calles R E San Martín y R Sáenz Peña y la que sustrajeran de Av Arias 69. Tras seguimiento y un trabajo coordinado entre operadores y personal del Comando de Patrullas logran interceptar a los mismos en cercanías de donde fuera divisados, procediendo a la aprehensión de los mismos, tratándose de menores de 14.15, y 16 años de edad y al secuestro de la moto sustraída marca Brava 110 cc. Los mismos fueron trasladados a Comisaría Primera por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO DEJANDO EN VIA PUBLICA y puestos a disposición de la Justicia.

En el marco de una causa caratulada amenazas agravadas, investigadores de Comisaría Junín Primera solicitaron a la UFI interviniente orden de allanamiento para un domicilio de calle Rioja al 100 del Barrio Villa Belgrano. Tras ser extendida la manda por el Juzgado de Garantías en turno, los investigadores en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU, Destacamento Laguna de Gómez y GAD Junín efectivizaron la misma, arrojando resultado positivo, procediéndose al secuestro de un revólver calibre 22 con ocho municiones. El morador de la vivienda, un sujeto de 59 años de edad fue trasladado a sede Policial por el delito mencionado y puesto a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento realizado fue en barrio Ferroviario, allí efectivos del Comando de Patrullas intervinieron en un conflicto vecinal en donde procedieron a la aprehensión de un sujeto mayor de edad quien mediante la utilización de arma de fuego amenazara a un vecino. Allí secuestraron un revólver calibre 22 mini, marca Galand, con 5 proyectiles intactos. A través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el arma posee pedido secuestro Activo, en el marco de causa caratulada «Repar», a requerimiento del Juzgado turno Entre Ríos. El aprehendido fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de AMENAZAS, PORTACION DE ARMA DE FUEGO Y ENCUBRIMIENTO y puesto a disposición de la Justicia.

Otra aprehensión se registró en horas de la mañana en calles Malvinas Argentinas y Lavalle, allí efectivos del Comando de Patrullas Procedieron a la identificación de un sujeto de 40 años de edad estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo registra pedido de captura activo por el delito de LESIONES LEVES AGRAVADAS, de fecha 19/05/2025, a requerimiento del Juzgado Correccional N° 3 de Junin. El mismo fue trasladado a sede Policial y puesto a disposición del magistrado requirente.

Fuente laverdad