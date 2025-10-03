Kicillof recorrió fábricas en el Parque Industrial de Mar del Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este viernes el Parque Industrial de Mar del Plata, donde recorrió las plantas de producción de las empresas de papas congeladas Lamb Weston; de helados, Lucciano’s; y de productos farmacéuticos, Norgreen S.A.. Fue junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, de Trabajo, Walter Correa, de Salud, Nicolás Kreplak; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y los dirigentes Jorge Taiana y Fernanda Raverta.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Nos encontramos frente a un Gobierno nacional que tiene una política macroeconómica totalmente anti-productiva: dolarizó los costos, abrió las importaciones y paralizó por completo el mercado interno”. “Cada vez está más difícil producir en la Argentina. Con este plan económico, la industria está condenada y hay una sola actividad a la que le está yendo bien: la especulación financiera”, agregó.

“En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un enorme esfuerzo para acompañar y sostener al sector industrial y productivo: estamos convencidos de que el camino del desarrollo es apostando al valor agregado y la generación de trabajo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “El Estado y el sector privado no van por carriles separados, ya que las empresas invierten cuando hay rutas, puertos e infraestructura adecuada: no hay que elegir entre uno u otro, sino trabajar de manera conjunta y pensando en el futuro”.

A partir de una inversión de US$240 millones, Lamb Weston construyó una nueva planta que está próxima a inaugurarse y generará 250 nuevos puestos de empleo. Con presencia en más de 100 países, produce para el mercado sudamericano 2 mil millones de kilos anuales de todos sus productos. Desde Argentina exporta el 80% de su producción a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. A continuación, el Gobernador visitó la empresa Lucciano ‘s, que desde su creación en 2011 logró consolidarse en la producción industrial de helados y expandirse con casi 100 sucursales en Argentina y en otros países. Durante su trayectoria, la empresa accedió a diferentes líneas de crédito del Banco Provincia para la terminación de su planta en el parque industrial y para la compra de nuevo equipamiento para impulsar la línea de alfajores y chocolates, entre otros.

Kicillof también recorrió las instalaciones de la empresa Norgreen S.A, líder en la elaboración de más de 100 productos farmacéuticos inyectables instalados en el mercado. Con más de 200 empleados, la empresa lleva adelante un proceso de inversión de US$40 millones para la incorporación de nuevas líneas de producción de distintos medicamentos.

Al finalizar la recorrida, Taiana sostuvo: “Esta jornada marca dos caminos absolutamente opuestos: el de un Gobierno nacional que pone en crisis la producción mediante sus políticas de desindustrialización; y el de un Gobierno provincial que, con sus herramientas de apoyo y acompañamiento, demuestra que hay una Argentina posible en base al trabajo y la industria”.

Por último, el Gobernador afirmó: “Nunca vivimos un industricidio tan cruel y profundo: bajar salarios, quitar derechos a los trabajadores y destruir la universidad y la ciencia es también conspirar contra nuestra producción”. “En la Provincia vamos a seguir utilizando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para acompañar a las y los empresarios que invierten en nuestro país y promover así la creación de más y mejor empleo”, concluyó.

Estuvieron presentes el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; las subsecretarias de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; sus pares de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; el senador provincial Pablo Obeid; los diputados bonaerenses Gustavo Pulti, Germán Di Cesare y Marcela Basualdo; los intendentes de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Tordillo, Hector Olivera y de Villa Gesell, Gustavo Barrera; y los dirigentes Hugo Moyano (h) y Silvia Saravia.