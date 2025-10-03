Arata avanza en una propuesta para aumentar los subsidios al transporte público del interior bonaerense

La funcionaria provincial Valeria Arata, quien se desempeña como subsecretaria de articulación interjurisdiccional del transporte, anunció en sus redes sociales que junto al ministro del área, Martín Marinucci, «y con el compromiso del Gobernador Axel Kicillof avanzamos en una propuesta para generar un aumento en los subsidios al transporte público de pasajeros en las ciudades del interior bonaerense.

Seguimos desde la provincia poniendo como prioridad a cada habitante bonaerense», expresó Arata brevemente en su comunicado por las redes sociales