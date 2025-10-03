La delegación Junín del Colegio de Escribanos impulsa un año de capacitación y cultura

Durante 2025, la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires viene llevando adelante una intensa agenda de actualización y capacitación. Las jornadas, dirigidas a operadores jurídicos y notariales, cuentan con la participación de reconocidos especialistas y buscan consolidar un espacio de formación, diálogo e intercambio interdisciplinario.

En el marco del Ciclo de Encuentros Notariales Judiciales, organizado junto a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, se realizaron diversas capacitaciones. Entre ellas, “Partición y liquidación de las comunidades”, dictada por la notaria Zulma A. Dodda; “Plataforma de Actuación Notarial a Distancia y Documentos Notariales Digitales”, a cargo de los notarios Juan Andrés Bravo y Rodolfo Vizcarra; y “Derecho y Tecnología. Aportes a la Función”, presentada por Sebastián Justo Cosola, Walter César Schmidt y Hugo Alfredo Vaninetti.

La Delegación también impulsó charlas específicas como “Discapacidad psicosocial e intervención notarial”, a cargo de la doctora Lorena Sarquis; “Procedimiento digital y remoto para trámites ante la DPPJ”, dictada por Esteban Ebrecht; y “Subsanación de nulidades instrumentales y observaciones de títulos inmobiliarios”, a cargo de Martín Russo.

La agenda cultural ocupó otro lugar central. El Colegio estuvo presente en la Feria del Libro Junín 2025, participando de manera ininterrumpida desde su primera edición, y en la FELÍ 2025 –Festival de Editoriales y Librerías Independientes–, apoyando la difusión del trabajo de editoriales de todo el país.

En el marco de su programa de Extensión Cultural, la Delegación organizó además actividades gratuitas abiertas a la comunidad. El viernes 5 de septiembre se presentó el libro “Cuentos. De encuentros y desencuentros” (Ediciones Voltaire), con la participación de su autora, la escritora Mirta Bruno, y la editora María Silvia Biancardi.