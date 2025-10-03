Bomberos concurrieron a una heladería por un incendio

Personal del cuartel de Bomberos de Junín concurrió cerca de las 18 de este viernes a la heladería "Cumbre nevada" en calles Rivadavia y Tucumán alertado por un incendio que pudo ser controlado usando extinguidor portátil por uno de los empleados quien fue atendido preventivamente por inhalación de humo por el servicio médica de emergencia.

El incendio afectó un mueble de madera y varios elementos que se encontraban en el local. El empleado fue atendido en el lugar y no requirió ser trasladado al Hospital Interzonal.