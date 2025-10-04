Un joven debió ser rescatado por bomberos tras caer a un pozo en barrio Villa del Parque

Una dotación del cuartel de bomberos de Junín, cerca de las 13.25 de este sábado debió concurrir al barrio Villa del Parque, en calles Aconcagua y Lartigau. ya que un hombre se encontraba atrapado en un pozo y no podía salir por sus propios medios.

Al encontrarse con este panorama, los bomberos comenzaron con la labor de extracción del hombre del pozo. Se contó con el apoyo de personal policial.

El pozo tenía una dimensión de dos metros de circunferencia por un metro y medio de profundidad. Los bomberos removieron la tierra y barro utilizando palas que transportaban en la unidad de auxilio, agregando tacos de madera escalonados y una escalera cruzada para sostener al hombre.

También concurrió una ambulancia del servicio médico de emergencia para controlar al hombre una vez que pudo ser sacado del pozo. En tanto duró el trabajo de rescate, las calles aledañas estuvieron cortadas por personal policial para favorecer las tareas de los bomberos.

Posteriormente, el hombre de 29 años de edad fue trasladado al Hospital Interzonal de Agudos "Dr. Abraham Piñeyro" para su control y atención. También se asistió, pero no requirió ser trasladado, a un operario compañero de trabajo del joven ya que ambos estaban realizando tareas de instalación de cableado de fibra óptica de la empresa Claro.