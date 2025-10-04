El Papa León XIV recibió a médicos latinoamericanos en la Santa Sede

Con críticas a la inteligencia artificial en la atención sanitaria, el Papa León XIV se manifestó en defensa de la relación médico-paciente

El pasado 2 de octubre en el Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre León XIV recibió en audiencia a los representantes de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe. Entre los presentes, se encontraba el presidente del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y secretario general de CONFEMEL, Dr. Rubén Tucci.

En sus palabras de bienvenida, el Papa León XIV reconoció a CONFEMEL como “un organismo que representa a más de dos millones de médicos que trabajan para hacer llegar una asistencia sanitaria de calidad a todos los rincones de sus países”.

"La inquebrantable relación médico-paciente"

Asimismo, en el marco de la celebración a los Santos Ángeles Custodios, Su Santidad se refirió a la inquebrantable relación médico-paciente “que se basa en el contacto personal y en el cuidado de la salud, se podría decir, así como los ángeles que nos cuidan y protegen en el camino de la vida”, destacando “la comunicación y el contacto físico siempre han de estar presentes en la relación terapéutica, más allá de los instrumentos y herramientas que se utilicen para tratar las enfermedades”.

A la luz de estas reflexiones entre otras, el Papa León XIV invitó a los presentes “a seguir profundizando la relación entre dos personas, con sus cuerpos y su interioridad, con su historia”, remarcando su convencimiento de que esta premisa “nos ayuda también a arrojar luz sobre el lugar de la inteligencia artificial en medicina: puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque ustedes «son – como decía el Papa Benedicto XVI –, reservas de amor, que llevan serenidad y esperanza a los que sufren».

En esta línea, Su Santidad concluyó que “el algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo”.