Paso en falso

Sarmiento no pudo con Gimnasia y Esgrima de La Plata y terminó perdiendo por uno a cero, este sábado por la tarde en el Estadio Eva Perón, por la décima primera jornada de la Zona B del Torneo Clausura. En el segundo tiempo el Verde tuvo la posibilidad de empatarlo con un penal pero el remate de Iván Morales Bravo fue desviado por Nelson Insfrán.

Con dos cambios (Gómez y Arismendi por García y Gastón González), Sava afrontó el partido intentando repetir el triángulo en el mediocampo pero apostó a posicionar como extremos a Contrera y Arismendi, sobre todo a la hora de atacar; mientras que Orfila dispuso un 4-2-3-1 para contrarrestar a un Sarmiento que de arranque jugó en campo contrario y que antes de los diez ya había generado la primera con un gran cambio de frente de Roncaglia para la llegada Vigo por derecha, que entró al área solo, envió el centro atrás, Insaurralde remató y un defensor terminó despejando.

Más allá de ese inicio prometedor, al Verde le costó encontrar a los medios para jugar porque el Lobo liberaba a los centrales y ponía la atención en no dejar espacios entre líneas y así los cambios de frentes de Insaurralde y Roncaglia se volvían previsibles e imprecisos; no obstante, en uno de esos envíos del Chaco, Vigo recibió profundo, metió el centro y por el secor opuesto llegó Arismendi, apareado por Pintado, para cabecear entrando al área chica, y la pelota salió al tiro de esquina tras rebotar en el defensor.

Gimnasia había insinuado querer llevar el partido a otro terreno con la aparición de Merlini para conducir. Sin embargo, el local volvió a disponer de una chance muy clara. El tiro de esquina cayó pasado y Gómez apareció solo para rematar, aunque pareció sorprenderse por el movimiento de la pelota, que bajó de repente, no alcanzó a darle de lleno y salió junto al palo izquierdo.

En el cierre de la primera parte, llegó la peor noticia para los juninenses porque tras lo poco que había generado el Tripero contó con la fortuna para tener un penal, luego de un remate que dio en la mano de Roncaglia. Echavarría cobró penal después de revisar la acción en el VAR, Torres se hizo cargo de la ejecución y anotó el uno a cero.

Pratto ingresó por Villlalba en el segundo tiempo y esa búsqueda de tener más presencia en el área resultó rápidamente porque en la primera Giménez entró al área por izquierda metiendo un caño, Arismendi desbordó, envió el centro atrás y el Oso definió de zurda pero la pelota dio en el palo.

El Verde estaba decidido y antes de los cinco Godoy se liberó de la marca en un tiro de esquina y cabeceó fuerte pero centrado e Insfran despejó en la línea.

Todo era de Sarmiento pero en ese contexto, el visitante contó con un tiro libre de Pintado que Acosta sacó al córner cuando la pelota se metía arriba.

Gimnasia armó una línea de cinco y otra de cuatro para defender la diferencia sin dejar espacios y a Sarmiento le costó encontrar por dónde vulnerar a ese bloque bajo. Pratto descendía y se movía para generar espacios pero había demasiados jugadores en pocos metros y las acciones se morían en la medialuna. Sin embargo, en una acción que sí prosperó, Morales Bravo fue derribado en el área por Suso y el árbitro cobró penal cuando el reloj marcaba 15 minutos. Gómez, el Chileno, Rodríguez y Pratto se metieron a puro toque y movilidad por el centro para generar una gran jugada que terminó en esa falta que no pudo ser coronada con el gol porque el propio Morales Bravo se hizo cargo del remate pero Insfrán adivinó el lugar de la ejecución y despejó para mantener la ventaja.

La escena repetida se dio en lo que quedaba del partido con el local intentando penetrar en esa muralla que había plantado el visitante y en esa búsqueda hubo un remate de Morales Bravo que el arquero sacó abajo y un cabezazo de Godoy que había aparecido solo, en el segundo palo, pero no alcanzó a darle de lleno a la pelota.

Para los diez finales el Verde sumó a Frías al ataque pero la realidad no cambió y la impotencia fue el último reflejo que entregó la tarde.

Síntesis:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Elián Giménez, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; e Iván Morales Bravo. DT: Facundo Sava.

Cambios: 45' Lucas Pratto por Villalba. 58' Leandro Suhr y Santiago Rodríguez por Contrera y Arismendi. 81' Franco Frías por Giménez. 85' Manuel García por Gómez.

Amonestados: 24’ Contrera. 41’ Villalba. 51’ Gómez.

Incidencias: A los 63' Insfrán le desvió un penal a Morales Bravo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Juan Yangali, Augusto Max; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Cambios: 56’ Enzo Martínez y Jan Carlos Hurtado por Merlini y Torres. 68' Alan Sosa por Panaro. 72' Leandro Mamut y Nicolás Garayalde por Piedrahita y Yangali.

Amonestados: 88' Max.

Goles: 45’ Torres (p).

Árbitro: Pablo Echavarría. Estadio: Eva Perón.

