Este fin de semana llega la sexta edición del Festival del Queso a Los Toldos

Este fin de semana, Los Toldos se prepara para vivir la sexta edición del Festival del Queso, una celebración que ya se consolidó como un emblema de la producción, la identidad y el turismo en el partido de General Viamonte.

El evento se desarrollará durante el sábado 11 y domingo 12 de octubre, con una amplia programación que incluye más de 55 stands de productores locales y regionales, propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo, actividades para toda la familia y recorridos por los establecimientos rurales donde nacen los sabores y saberes que distinguen al queso de Los Toldos.

Desde su creación, el festival se propuso potenciar la producción local y promover el desarrollo económico a través de uno de los productos más representativos de la región. A lo largo de sus ediciones, el evento logró impulsar la apertura de nuevos comercios dedicados a la venta de quesos, fortalecer el vínculo entre los productores y el público, y posicionar a Los Toldos como un destino turístico y gastronómico de referencia en la provincia de Buenos Aires.

Este año, la fiesta suma nuevas propuestas para disfrutar en familia. Habrá una muestra rural en movimiento, exposición de maquinarias agrícolas y demostraciones de elaboración de quesos en vivo, donde los visitantes podrán conocer el paso a paso del trabajo artesanal que distingue a los productores toldenses.

Además, se contará con la participación de reconocidos cocineros como “El Mono” Cicero y Juan José Jazpez, quienes compartirán sus secretos y recetas en vivo con el queso estrella del festival: el Gouda.

La propuesta se completa con fogones, guitarreadas y la música tradicional de Ritmo Alegre Suizo, que pondrá el toque festivo a las noches del festival.

El Festival del Queso 2025 promete un fin de semana lleno de música, sabores, tradiciones y experiencias únicas para toda la familia.

📍 Lugar: Los Toldos, provincia de Buenos Aires

🗓️ Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de octubre

🎶 Entrada libre y gratuita